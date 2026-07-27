Devendra Fadnavis: मी महाराष्ट्रातच राहणार; दिल्लीतील नियुक्तीच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पूर्णविराम

नागपूर: ‘‘मी आज नागपुरात आहे, संध्याकाळी मुंबईला जाणार असून मी मुंबईतच आहे आणि महाराष्ट्रातच राहणार आहे, ’’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या केंद्रात नियुक्तीबाबतच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. नागपुरात आयोजित महाआरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.फडणवीस दिल्लीत मोठी जबाबदारी सांभाळणार असल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू होती. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिल्यानंतर ते तातडीने दिल्लीला रवाना झाल्याने या चर्चांना अधिक उधाण आले होते. मात्र, या सर्व शक्यता त्यांनी फेटाळून लावल्या. .माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीसांनी उपरोधिक टोला लगावला. उद्धव ठाकरेंना उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळाली, याचा आम्हाला आनंदच आहे. गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी असे अनेक ‘डायलॉग’ मारले आहेत, पण त्याचा कोणावरही परिणाम होत नाही. संपूर्ण देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी आहे, असे ते म्हणाले..\rपेपरफुटीविरोधात सर्वांत कठोर कायदा पेपरफुटीचे प्रश्न कोणत्याही पक्षाचे नसून देशातील तरुणाईशी जोडलेले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी संवेदनशीलतेने देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतले आहेत. सोमवारी लोकसभेत सादर होणारा पेपरफुटीविरोधातील कठोर कायदा जगाच्या इतिहासातील सर्वांत कडक कायदा असेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तसेच मोदींच्या लोकप्रियतेचा दाखला देत, रात्री एक वाजता टाकलेला मोदींचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर जगभरातील रेकॉर्ड मोडतो, यावरूनच देश कोणाच्या पाठीशी आहे हे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.