नागपूर

Devendra Fadnavis: मी महाराष्ट्रातच राहणार; दिल्लीतील नियुक्तीच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पूर्णविराम

Fadnavis Dismisses Delhi Role Rumours Says He Will Stayमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतील नियुक्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम देत आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पेपरफुटीविरोधातील कठोर कायदा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेवरही त्यांनी भाष्य केले.
Devendra Fadnavis Clarifies Delhi Appointment Speculation Says He Will Stay in Maharashtra

Devendra Fadnavis Clarifies Delhi Appointment Speculation Says He Will Stay in Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: ‘‘मी आज नागपुरात आहे, संध्याकाळी मुंबईला जाणार असून मी मुंबईतच आहे आणि महाराष्ट्रातच राहणार आहे, ’’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या केंद्रात नियुक्तीबाबतच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. नागपुरात आयोजित महाआरोग्य शिबिराच्या उद्‌घाटनानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

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