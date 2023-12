Dharavi Project: धारावीचा विशेष प्रकल्प; पात्र-अपात्र सर्वांना घरं मिळणार; पण...

नागपूर : धारावा पुनर्विकास प्रकल्पात टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप करत शिवसेना नेते उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली नुकताच मुंबई मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामधून केलेल्या आरोपांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं.

धारावीचा प्रकल्प हा विशेष प्रकल्प असून पात्र-अपात्र सर्वांना यामध्ये घरं मिळणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पण यामध्ये नियम व अटी काय आहेत हे देखील त्यांनी सांगितलं. (Dharavi Redevelopment Special project all eligible and ineligible will get houses says Eknath Shinde)