Dharmendra: धर्मेंद्र यांच्या विनम्रतेने भारावले होते नागपूरकर; अनुपस्थितीचे कारण स्पष्ट करणारा विनम्र ‘ही-मॅन’

नागपूर : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र (धर्मेंद्र सिंह देओल) यांचे मुंबईत निधन झाले. वयाच्या ८९ व्या वर्षी त्यांचा जीवनप्रवास संपल्याने चित्रपटप्रेमींमध्ये शोककळा पसरली आहे..१९६६ साली प्रदर्शित झालेल्या 'फूल और पत्थर' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी ते नागपुरात आले होते. याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार शशिकुमार भगत यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमात दिली. अभिनेत्री मीना कुमारी आणि धर्मेंद्र यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या हा चित्रपट नागपुरातील श्री टॉकीजमध्ये प्रदर्शित झाला होता..त्यावेळी प्रमोशनसाठी आले असतानाही नियोजित पत्रकार परिषदेत धर्मेंद्र उपस्थित राहू शकले नाहीत. यामुळे या 'ही-मॅन'ला प्रत्यक्ष भेटण्याची उत्सुकता असलेल्या स्थानिक पत्रकारांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली. अनेकांना हे अपमानास्पद वाटले. त्या काळात कलाकार आणि माध्यमांचे संबंध अधिक जिव्हाळ्याचे होते..ही नाराजी आणि चर्चा धर्मेंद्र यांच्या कानावर पोहोचताच त्यांनी तत्काळ मनापासून दिलगिरी व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी कोणताही आढेवेढे न घेता शहरातील प्रमुख वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना स्वतः भेट दिली. पत्रकारांना प्रत्यक्ष भेटून अनुपस्थितीचे कारण स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल क्षमा मागितली, असे भगत यांनी सांगितले. त्यांच्या या साधेपणाने व नम्रतेने पत्रकार वर्ग भारावून गेला..छोट्याशा घटनेने मनात केले घरत्या काळातील एका लोकप्रिय अभिनेत्याने पत्रकारांना दिलेला हा सन्मान आजही अनेकांच्या स्मरणात कायम आहे. ही छोटीशी घटना धर्मेंद्र यांच्या विनम्र व्यक्तिमत्त्वाचा पैलू उलगडणारी ठरली. त्या काळातील नागपूरच्या पत्रकारितेच्या इतिहासातील एक सुंदर आठवण ठरली आहे. आज काही पत्रकारांनी त्या आठवणीला उजाळा देण्यासाठी धर्मेंद्र यांच्यासोबतच छायाचित्र आज सोशल मिडियावर व्हायरल करून आदरांजली अर्पण केली..वाघ पाहण्याची इच्छा अपूर्णबॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांनी विदर्भात येऊन प्रत्यक्ष वाघ पाहण्याची इच्छा २०११ मध्ये एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती. त्यांनी पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देऊन आलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्याशी जंगलाच्या सौंदर्याबद्दल झालेल्या चर्चेचा उल्लेख केला होता. परंतु निधनामुळे त्यांची विदर्भातील निसर्ग, वाघ पाहण्याची इच्छा अपूर्णच राहिली आहे..२०१०-११ मध्ये देशभरात 'सेव्ह द टायगर' मोहिम वेगाने राबवली जात होती. त्यावेळी धर्मेंद्र यांनी जंगलाबद्दलचे आपले प्रेम व्यक्त करताना निसर्गाची विशालता, त्याचे अद्वितीय सौंदर्य आणि हिरवाईने मनावर कायमस्वरूपी ठसा उमटवल्याचे सांगितले होते. नागपूर आणि विदर्भ परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या वाघांमुळे हा भाग जागतिक व्याघ्र राजधानी होऊ शकतो, असे मतही त्यांनी मोकळेपणाने व्यक्त केले होते..Dharmendra News: पाच वर्षे खासदार राहिल्यानंतर धर्मेंद्र यांनी राजकारण का सोडले? पडद्यामागं काय घडलं होतं? जाणून घ्या खरं कारण....'वाघ हा जंगलातील सर्वात सुंदर प्राणी आहे, आणि त्यांचे संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे,' असे त्यावेळी ते भावूक होत म्हणाले होते. नागपूरच्या जंगलांबद्दल जगाला अधिक सांगण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. अमिताभ बच्चन पेंचची सफर करून आल्यानंतर त्यांच्या सांगण्यावरून आपणही लवकरच विदर्भात जाण्याचा विचार करीत असल्याचे धर्मेंद्र यांनी २०११ मध्ये स्पष्ट केले होते. 'जिम कॉर्बेट आणि रणथंबोर येथे जाऊन आलो आहे. आता नागपूरलाही भेट द्यायचा विचार आहे,' असे ते म्हणाले होते..