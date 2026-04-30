Dhirendra Shastri: धीरेंद्र शास्त्रींचं आव्हान श्याम मानव यांनी स्वीकारलं; पण 'या' मुद्द्यावरुन एकमत होईना

Shyam Manav: छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केल्यामुळे धीरेंद्र शास्त्री यांच्यावर टीका होत आहे. त्यातच आता श्याम मानव यांनी धीरेंद्र शास्त्री करत असलेल्या चमत्कारावरुन प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे धीरेंद्र शास्त्रींनी खुलं आव्हान देत आता नागपूरमध्येच असून कथेच्या ठिकाणी या, असं म्हटलं होतं..धीरेंद्र शास्त्री यांनी दिलेलं आव्हान अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्याम मानव यांनी स्वीकारलं असलं तरी ठिकाणावरून मात्र दोघांमध्ये एकमत झालेलं नाही. एकीकडे धीरेंद्र शास्त्री यांनी रेशीम बाग मैदानात येण्याचं आव्हान दिलं तर दुसरीकडे श्याम मानव यांनी पत्रकार संघात येऊन स्वतःला सिद्ध करून दाखवावे, असे म्हटले आहे..Gokul Milk Union Administrator : 'गोकुळ' प्रशासक नियुक्ती हाच अंतिम पर्याय, राजकीय मतप्रवाहात; गोकुळच्या दुधात मिठाचा खडा कोणाचा....श्याम मानव आणि धीरेंद्र शास्त्री या दोघांनीही आव्हान स्वीकारलेलं असलं तरी जागेच्या विषयाला धरून अजूनही वाद कायम आहे. त्यामुळे खरंच हे आव्हान स्वीकारले जाईल का? कारण आज (गुरुवार) धीरेंद्र शास्त्री यांच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा दिवस आहे. धीरेंद्र शास्त्री हे त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये लोकांच्या मनातलं ओळखत असल्याचा दावा करतात..Shaktipith Highway : 'शक्तिपीठ' महामार्गाचा धनदांडग्यांनाच फायदा, शेतकऱ्यांचे मात्र 'पीठ' होणार; नव्या आरेखनाविरोधात शेतकरी आक्रमक.धीरेंद्र शास्त्री काय म्हणाले होते?''मी सध्या ३० तारखेपर्यंत इथेच आहे. हे मध्यप्रदेश नाही. येथे माझी कथा सुरू आहे आणि हा मंचही माझाच आहे. जर कोणाला काही खाज असेल, तर त्यांनी खुशाल यावे. माझ्यासाठी पुढील दोन दिवस दरबार लागणार आहे. माझ्याकडे जी विद्या आणि जी शक्ती आहे त्याचे मी तिथे सादरीकरण करणार आहे. मी काही जादूगार नाही, तर ईश्वर मला जी प्रेरणा देतो, त्याद्वारे मी लोकांना मार्गदर्शन करतो.'' असं धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले होते.