नागपूर

महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना..

farmer Crisis leads to illegal Organ Trade: कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्याची किडनी कंबोडियात विकली; चंद्रपूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना
Heartbreaking Incident: Chandrapur Farmer’s Organ Trade Exposes Harsh Reality

Heartbreaking Incident: Chandrapur Farmer’s Organ Trade Exposes Harsh Reality

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर: माणुसकीला काळिमा फासणारी, महाराष्ट्राच्या अंतःकरणाला हादरवून टाकणारी खळबळजनक घटना चंद्रपूर जिल्ह्यात समोर आली आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या एका शेतकऱ्याला सावकारांनी थेट स्वतःची किडनी विकण्यास भाग पाडल्याचा अमानवी प्रकार उघडकीस आला आहे. व्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या शेतकऱ्याचे नाव रोशन सदाशिव कुडे (वय ३६) असे आहे. तो जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथुर येथील रहिवासी आहे.

Loading content, please wait...
Chandrapur
Nagpur
police
Farmer
police case
district
sale
Human Trafficking
Kidney
organ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com