महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना..

चंद्रपूर: माणुसकीला काळिमा फासणारी, महाराष्ट्राच्या अंतःकरणाला हादरवून टाकणारी खळबळजनक घटना चंद्रपूर जिल्ह्यात समोर आली आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या एका शेतकऱ्याला सावकारांनी थेट स्वतःची किडनी विकण्यास भाग पाडल्याचा अमानवी प्रकार उघडकीस आला आहे. व्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या शेतकऱ्याचे नाव रोशन सदाशिव कुडे (वय ३६) असे आहे. तो जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथुर येथील रहिवासी आहे. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...चंद्रपूर जिल्ह्यापासून तब्बल चार हजार ८६५ किलोमीटर अंतरावरील कंबोडिया या देशात त्यांची किडनी काढण्यात आली. त्याचा मोबदला म्हणून आठ लाख रुपये त्यांच्या हातावर ठेवण्यात आले. या प्रकरणात चार सावकारांना अटक करण्यात आली आहे. दोन फरार आहेत. चार एकर शेतीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारे रोशन कुडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पुरते उद्ध्वस्त झाले. शेतीतून मिळकत न झाल्याने त्यांनी शेतीपूरक व्यवसायाचा मार्ग स्वीकारला. दुग्ध व्यवसायातून थोडीफार उभारी येईल, या आशेने त्यांनी १२ दुधाळ गाई खरेदी केल्या. यासाठी दोन सावकारांकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये कर्ज घेतले. .पण नियतीने येथेही पाठ फिरवली. खरेदी केलेल्या गाईंना लंपी आजाराची लागण झाली. गाईंच्या उपचारासाठी सावकाराकडून आणखी कर्ज घेतले. मात्र गाईंचा मृत्यू झाला. शेतीही पिकली नाही.कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. सावकारांचे दररोजचे तगादे, अपमानास्पद बोलणे, धमक्या सुरू झाल्या.कर्जातून सुटका व्हावी म्हणून कुडे यांनी दोन एकर जमीन विकली, ट्रॅक्टर विकला, घरातील सामान विकले, मात्र कर्ज काही संपले नाही. अवघ्या एक लाख रुपयांचे कर्ज वाढत वाढत ७४ लाखांवर गेले. कर्ज चुकविण्यासाठी आणखी काही सावकारांसमोर हात पसरले. परंतु कर्जाची फेड होऊ शकली नाही.शेवटी अमानवीतेची परिसीमा गाठली. कर्ज दिलेल्या एका सावकाराने कुडे यांना किडनी विकण्याचा सल्ला दिला. एका एजंटमार्फत त्यांना कोलकता येथे नेण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना कंबोडिया येथे नेऊन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पोटासाठी, कर्जासाठी, जगण्यासाठी त्यांनी स्वतःची किडनी आठ लाख रुपयांना विकली. अन्याय झाला की माणूस पोलिस ठाण्याची पायरी चढतो. न्याय मिळेल, ही आशा असते. मात्र कुडे यांच्या बाबतीत ती आशाही फोल ठरली. मी पोलिस स्टेशन आणि पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दिली. पण कुठलीही कारवाई झाली नाही, असे व्यथित स्वरात कुडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान आज मंगळवारी पोलिसांनी कारवाई केली आणि सहा सावकारांना अटक केली..मानवी अवयवांच्या तस्करीचे रॅकेटआर्थिक विवंचनेतील रोशन कुडे यांनी सावकाराचे कर्ज चुकविण्यासाठी स्वतःची किडनी विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी चेन्नई येथील डॉ. कृष्णा यांच्याशी ऑनलाइन संपर्क साधला. त्यानंतर डॉ. कृष्णा यांनी त्यांना व्हॉट्सअॅपवर गीतांजली एक्सप्रेसचे तिकीट पाठविले. ते कोलकता येथे पोहोचले. तिथे डॉ. कृष्णा यांच्या माणसांनी त्यांना एका वैद्यकीय प्रयोगशाळेत नेऊन रक्ताचे नमुने घेतले. त्यानंतर त्यांचा पासपोर्ट काढण्यात आला. या पासपोर्टवर वीस दिवसांचा कंबोडियाचा शिक्का असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. कंबोडिया येथील नॉम पेन्ह या शहरात त्यांच्यावर किडनी काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पार पडली. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रुग्णालयातून सुट्टी झाली. विमानाने ते तिरुअनंतपुरम येथील विमानतळावर उतरले व आपल्या मूळ गावी परत आले..दिवसभर चौकशी, रात्री गुन्हा दाखलरोशन कुडे यांनी आधीच पोलिसात तक्रार दिली होती. मात्र पोलिसांनी कारवाई केली नाही. दरम्यान या प्रकरणाला माध्यमांत वाचा फुटल्यानंतर पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली. कुडे यांची आज नागभीड पोलिस ठाण्यात दिवसभर चौकशी करण्यात आली. त्यांचे पासबुक खाते, सावकारांशी झालेले व्यवहार, व्हॉट्सअॅप चॅट, कंबोडिया येथे गेलेला पासपोर्ट, वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल आदी कागदपत्रांची खातरजमा करण्यात आली. स्वतः जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन नागभीड पोलिस ठाण्यात हजर होते. या प्रकरणाची सत्यता लक्षात आल्यानंतर सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. लवकरच कुडे यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. दरम्यान या प्रकरणात अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हे प्रकरण मानवी अवयवांच्या तस्करीशी संबंधित असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. या दिशेनेही आता पोलिस तपासाची सूत्रे फिरणार आहेत. मात्र नागभीड तालुक्यातील मिंथुर ते कंबोडिया इथपर्यंतच्या कुडे यांच्या प्रवासातील अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत..एक लाख कर्ज घेतलं, ते फेडण्यासाठी पुन्हा पुन्हा कर्ज घेतले. ७४ लाख दिले. तरीही कर्ज संपलेलं नाही. पैशासाठी अजूनही तगादा सुरू आहे. कर्जासाठी किडनी गेली. आता मंत्रालयासमोर संपूर्ण कुटुंबासह आत्मदहन करून मोकळा होणार.- रोशन कुडे, अन्यायग्रस्त शेतकरी.सर्व प्रकरणांचा तपास केला असता गैरअर्जदार आणि अर्जदार यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अवैध सावकारीचा प्रकार झाला आहे, असे निष्पन्न झाले आहे. मात्र किडनी विकली आहे का, याबाबत आमचा तपास सुरू आहे. सध्या ६ पैकी ४ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून २ आरोपी फरार आहेत. त्यांचा शोध सुरू आहे.-मम्मूका सुदर्शन, अपर पोलिस अधीक्षक, चंद्रपूर.MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सहा सावकारांना अटकरोशन कुडे यांना कर्ज देणारे आणि त्यासाठी किडनी विकण्यास बाध्य करणाऱ्या सहा सावकारांवर पोलिसांनी आज मंगळवारी नागभीड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यात ब्रह्मपुरी येथील मनीष घाटबांधे, किशोर बावनकुळे, लक्ष्मण उरकुडे, प्रदीप रामभाऊ बावनकुळे, संजय बल्लारपूरे, सत्यवान बोरकर यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता १२० (ब), ३२६, ३४२, २९४, ३८७, ५०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील चार जणांना अटक करण्यात आली असून दोन जण फरार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 