नागपूर

Nagpur Flight Fares: मुंबई-नागपूरचे प्रवास भाडे २२ हजार पार;दिवाळीत प्रवाशांना ‘फटाका’; विमान कंपन्यांकडून विक्रमी वाढ

Nagpur Flight Fares, Diwali Airfare, Mumbai Nagpur Flights : दर दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मुंबई-नागपूर विमान प्रवासाचे भाडे २२ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि दिल्लीहून नागपूरला येणाऱ्या प्रवाशांनाही महागड्या तिकिटांचा फटका बसत आहे.
Diwali Flight Fares to Nagpur Surge, with Mumbai–Nagpur Tickets Reaching ₹22,800

Diwali Flight Fares to Nagpur Surge, with Mumbai–Nagpur Tickets Reaching ₹22,800

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: दिवाळीच्या काळात प्रमुख शहरांमधून नागपूरकडे येणाऱ्या विमान तिकिटांचे दर १२ ते २२ हजार रुपयांपर्यंत कडाडले आहे. विशेषतः मुंबई-नागपूर मार्गावर तो दर तब्बल २२ हजार ८०० रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.

दिवाळीत गावी परतणाऱ्या नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांच्या खिशाला यंदा मोठा फटका बसणार आहे. सणासुदीच्या हंगामात रेल्वेचे आरक्षण फुल झाल्यामुळे विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिप्पट ते दुपटीहून अधिक भाडे मोजावे लागत आहे.

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