Nagpur Flight Fares: मुंबई-नागपूरचे प्रवास भाडे २२ हजार पार;दिवाळीत प्रवाशांना ‘फटाका’; विमान कंपन्यांकडून विक्रमी वाढ

नागपूर: दिवाळीच्या काळात प्रमुख शहरांमधून नागपूरकडे येणाऱ्या विमान तिकिटांचे दर १२ ते २२ हजार रुपयांपर्यंत कडाडले आहे. विशेषतः मुंबई-नागपूर मार्गावर तो दर तब्बल २२ हजार ८०० रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.दिवाळीत गावी परतणाऱ्या नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांच्या खिशाला यंदा मोठा फटका बसणार आहे. सणासुदीच्या हंगामात रेल्वेचे आरक्षण फुल झाल्यामुळे विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिप्पट ते दुपटीहून अधिक भाडे मोजावे लागत आहे. .सामान्य दिवसांत मुंबई, पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि दिल्ली येथून नागपूरला येण्यासाठी सर्वसामान्यपणे ६ ते ८ हजार रुपये भाडे असते. मात्र, दिवाळीच्या ऐन गर्दीच्या आठवड्यात मागणी प्रचंड वाढल्याने आणि मर्यादित आसने राहिल्याने विमान कंपन्यांनी प्रवासीभाड्यात मोठी वाढ केली आहे..विद्यार्थी आणि नोकदारांवर आर्थिक ताणनागपूरमधील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी आणि नोकरदार वर्ग रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, बंगळुरू, दिल्ली आणि हैदराबाद अशा महानगरांमध्ये गेले आहेत. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये हा वर्ग मोठ्या संख्येने घरी परततो. अशावेळी रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळवणे अशक्य ठरत असल्याने अनेकजण नाईलाजाने महागड्या विमान प्रवासाचा मार्ग निवडत आहेत. मात्र, विमान तिकिटांचे गगनाला भिडलेले हे दर अडचणीचे ठरत आहेत..दर आणि विमानाची वेळ तपासाविमानभाडे हे प्रवासाची तारीख, विमानाची वेळ, संबंधित कंपनी आणि उपलब्ध आसनसंख्येवर अवलंबून असते. त्यामुळे आर्थिक लूट टाळण्यासाठी प्रवाशांनी शक्य तितक्या लवकर आगाऊ तिकीट बुक करावे आणि विविध वेळेतील विमान दरांची पडताळणी करूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे जाणकार व्यक्त करत आहेत.केवळ मार्गांनुसारच नव्हे, तर प्रवासाच्या वेळेवरही विमानांचे दर अवलंबून आहे. सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या विमानांच्या तिकिटांच्या दरांमध्ये तब्बल नऊ हजार रुपयांपर्यंतची तफावत आहे. परिणामी, ऐन दिवाळीत घरी पोहोचण्याचे नियोजन करताना प्रवाशांना विविध विमान कंपन्यांच्या वेळा आणि दरांची तुलना करावी लागत आहे..विविध मार्गांवरील विमानभाड्याची स्थिती (रुपयांत)मुंबई-नागपूर : १५,२०० ते २२,८०० (सुमारे १८५ टक्के वाढ)पुणे-नागपूर : १२,००० ते १५,००० (११८.६ टक्के वाढ)बंगळुरू-नागपूर : १५,००० ते १८,००० (१३२.५ टक्के वाढ)हैदराबाद-नागपूर : १३,००० ते १७,००० (१५० टक्के वाढ)दिल्ली-नागपूर : सुमारे १७,००० (११३.७५ टक्के वाढ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.