नागपूर

Nagpur Crime : घरगुती वाद विकोपाला! कुऱ्हाडीचे घाव घालून पत्नीचा खून; आरोपी पतीला अटक

घरगुती वादातून पतीने कुऱ्हाडीचे घाव घालून पत्नीचा केला खून. ही घटना मानकापूर परिसरातील लोखंडे ले-आऊटमध्ये घडली.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - घरगुती वादातून पतीने कुऱ्हाडीचे घाव घालून पत्नीचा खून केला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी मानकापूर परिसरातील लोखंडे ले-आऊटमध्ये घडली. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली.

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