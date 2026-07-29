Nagpur Exam Management: नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकपदी डॉ. अनुप पळसोकर; विस्कळीत परीक्षा व्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षांचे मॅनेजमेंट सांभाळण्यासाठी नव्या नियंत्रकपदी मुंबई विद्यापीठाच्या एसआयईएस कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे प्राध्यापक डॉ. अनुप पळसोकर यांची निवड करण्यात आली आहे. आज बुधवारी (ता.२९) झालेल्या मुलाखतीनंतर त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली..विद्यापीठाद्वारे ८ मार्चला परीक्षा नियंत्रक पदासाठी जाहीरात देण्यात आली होती. त्यासाठी २९ अर्ज आले होते. त्यापैकी २५ अर्ज छाननीतून स्वीकृत करण्यात आले. त्यासाठी बुधवारी कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य सचिव कुलसचिव डॉ. विजय खंडाळ, शासन प्रतिनिधी वायसीएमयुचे कुलगुरू डॉ.सोनवणे, प्र-कुलगुरू डॉ. बिसेल, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. योगेश भुते, अधिष्ठाता डॉ. श्याम कोरेटी यांच्या समितीद्वारे २५ इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्यात. त्यापैकी ५ उमेदवार गैरहजर होते. या मुलाखतीनंतर काही वेळात परीक्षा नियंत्रक पदावर त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. एसआयईएस कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज येथे ‘एमसीए’ अभ्यासक्रमाचे प्राध्यापक असलेले डॉ. पळसोकर हे मुंबई विद्यापीठाच व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत. त्यांनी एलएलबीची पदवीही मिळविली आहे..विद्यापीठाच्या परीक्षेची घडी बसविण्याचे आव्हानडॉ. प्रफुल्ल साबळे यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून परीक्षा विभागाचा कारभार प्रभारींवर सुरू आहे. सध्या ती जबाबदारी उपकुसचिव मोतीराम तडस यांच्या खांद्यावर आहे. मात्र, अद्यापही परीक्षा विभागाचा कारभार रुळावर आलेला नाही. नव्या कंपनीकडे परीक्षेचे काम दिल्यापासून हा घोळ अधिकच वाढला आहे. यातच अपुरा कर्मचारीवर्ग आणि इतर अनेक समस्या या विभागात असल्याने परीक्षेची विस्कळलेली घडी रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान डॉ. अनुप पळसोकर यांच्या खांद्यावर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.