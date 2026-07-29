नागपूर

Nagpur Exam Management: नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकपदी डॉ. अनुप पळसोकर; विस्कळीत परीक्षा व्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकपदी मुंबई विद्यापीठातील एसआयईएस कॉलेजचे प्राध्यापक डॉ. अनुप पळसोकर यांची निवड; विस्कळीत परीक्षा व्यवस्थापनाला नवे नेतृत्व
dr anup palsokar appointed controller of examinations rtm nagpur university sies college of management studies exam department

dr anup palsokar appointed controller of examinations rtm nagpur university sies college of management studies exam department

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षांचे मॅनेजमेंट सांभाळण्यासाठी नव्या नियंत्रकपदी मुंबई विद्यापीठाच्या एसआयईएस कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे प्राध्यापक डॉ. अनुप पळसोकर यांची निवड करण्यात आली आहे. आज बुधवारी (ता.२९) झालेल्या मुलाखतीनंतर त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.

Loading content, please wait...
exam
nagpur university
administration
Administratator
Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
administarative officers