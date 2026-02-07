नागपूर

Nagapur News: नागपुरात मद्यधुंद युवकाचा पोलिसावर हल्ला; उपनिरीक्षकाचा गणवेश फाडला, धक्कादायक घटना, नेमकं काय घडलं?

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: घरगुती वादाची पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या मद्यधुंद व्यक्तीने पोलिसावर हल्ला करून त्याचा गणवेश फाडल्याची धक्कादायक घटना गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात घडली. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले.

