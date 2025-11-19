Vidarbha Politics:'विदर्भात घराणेशाहीला झुकते माप'; मंत्री, आमदारांचेही नातेवाईक रिंगणात..

नागपूर: राजकारणात घराणेशाही या मुद्द्यावरून विरोधक व सत्ताधारी एकमेकांवर टीकेची झोड उठवत असले तरी ते सर्वच एकाच माळेचे मणी असल्याचे दिसून येत आहे. नगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांसाठी असताना येथे देखील घराणेशाहीने बाजी मारली आहे. विदर्भात नगरपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्षासाठी उभे असलेल्या उमेदवारांमध्ये बहुतांश ठिकाणचे उमेदवार राजकारण्यांच्या नाते संबंधातील आहेत. त्यामुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांना परत एकदा सतरंज्याच उचलण्याची वेळ आली आहे. नेत्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना मतदार किती कौल देतात हे तीन डिसेंबरला मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांची पत्नी पूजाताई गायकवाड या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत. तर खामगावातून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचा भाऊ सागर फुंडकर यांची पत्नी अर्पिता फुंडकर या देखील नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात आहेत. वाशीममध्ये नगर परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुरेश मापारी यांच्या पत्नी रेखा मापारी या निवडणूक लढवीत आहेत. कारंजा नगर परिषदेत भाजपकडून भाजपचे प्रदेश प्रतिनिधी नरेंद्र गोलछा यांची सून ऋचा रुणवाल निवडणूक लढवीत आहेत. .यवतमाळ नगरपालिकेत भाजपकडून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांची कन्या अॅड. प्रियदर्शनी उईके तर काँग्रेसकडून माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांची स्नुषा प्रियांका मोघे यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. पुसद पालिकेत राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची पत्नी मोहिनी नाईक, उमरखेड पालिकेत भाजपचे लोकसभा समन्वयक नितीन भुतडा यांची पत्नी निधी भुतडा यांचे नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार अर्ज भरले आहे..चंद्रपुरात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष धोटे यांचे बंधू अरुण धोटे यांनी राजुरा पालिकेत नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अमरावतीच्या धामणगाव रेल्वे नगरपालिकेत आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनी अर्चना रोठे (अडसड), दर्यापूर नगरपालिकेत अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्या पत्नी नलिनी प्रकाश भारसाकळे यांना तर चिखलदरा नगरपरिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती यांना सदस्यपदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. दर्यापूरचे आमदार गजानन लवटे यांनी त्यांचे पुत्र यश लवटे यांना अंजनगावसुर्जी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली आहे..भंडारा येथे शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांची पत्नी अश्विनी भोंडेकर यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. वर्धा जिल्ह्यात देवळी नगर परिषदेत माजी खासदार रामदास तडस यांच्या पत्नी शोभा तडस रिंगणात आहेत. जिल्ह्यात होत असलेल्या इतर नगर परिषद निवडणुकीत कोठेच घराणेशाही नाही. इतर ठिकाणी सर्वच पक्षाकडून कार्यकर्त्यांना स्थान देण्यात आले आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...गडचिरोली व गोंदियाचा अपवादगडचिरोलीत कोणत्याही मोठ्या राजकीय व्यक्ती किंवा मंत्र्यांची मुले, नातलग निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत. किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तरी गडचिरोली जिल्ह्यात घराणेशाही नाही. गोंदिया जिल्ह्यातही मंत्री, माजी मंत्री, आमदार, खासदार, मोठे नेते यांच्या जवळचे नातेवाईक निवडणुकीत उभे नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.