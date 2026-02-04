E-KYC Issue : लाडक्या बहिणींच्या १.४ लाख ई-केवायसीत गोंधळ; अंगणवाडी सेविकांकडे पडताळणीची जबाबदारी

नागपूर - लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रियेत सदोष माहिती भरल्यामुळे जिल्ह्यातील १ लाख ४ हजार ७५१ बहिणी अडचणीत आल्या आहेत. याच्या पडताळणीची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांकडे देत शासनाकडून जिल्हास्तरावर महिला व बालकल्याण विभागाला याद्या पाठविण्यात आल्या आहे. मात्र, अंगणवाडी सेविकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने लाडक्या बहिनींना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. .महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. यात प्रश्नच समजून न आल्याने ई-केवायसी करताना महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडण्यात आला, परिणामी योजनेतून अनेक महिला बाद झाल्या..योजनेच्या निकषानुसार पात्र, मात्र चुकीची माहिती भरलेल्या महिलांना एक संधी मिळावी म्हणून लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना केल्या आहे. या अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाला याद्या देत या याद्यांची पडताळणी करण्यासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहे.प्रत्येक तालुका स्तरावर एक तर नागपूर शहरात सहा कार्यालयांकडे पडताळणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, या अंगणवाडी सेविकांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने लाडक्या बहिणींना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे..अडचण आल्यास येथे करा तक्रार(महिला व बालविकास विभाग प्रकल्प अधिकारी कार्यालय)नागपूर जिल्हा पश्चिम : हिंगणा- महादुला, कळमेश्वर- बुटीबोरी, सावनेर- खापा, वाडी- वानाडोंगरी, पारशिवनी.नागपूर शहर पूर्व : डिप्टी सिग्नल, शांतीनगर, मिनीमातानगर, भांडेवाडी, हसनबाग, नंदनवन.नागपूर शहर दक्षिण : जयताळा, अजनी - चिंचभवन, कौशल्यानगर, चंद्रमणीनगर, हुडकेश्वर, मोठा ताजबाग, रामबाग सिरसपेठ जाटतरोडी, तकीया.नागपूर शहर पश्चिम : सुरेंद्रगढ, वाडी, पांढराबोडी, गिट्टीखदान, गड्डीगोदाम.नागपूर शहर मध्य : गणेशपेठ, जुनी मंगळवारी, मोमीनपुरा, टिमकी, पाचपावली, बांगलादेश रामनगर. .२५ हजार नागपूरकर बहिणींचा हप्ता चुकलानागपूर शहरात ई-केवायसीत चूक झालेल्या २४ हजार ८७० लाडक्या बहिणींचा जानेवारी महिन्यात शासनाकडून मिळणारा हप्ता चुकला आहे. हा आकडा जिल्ह्यात १ लाख ४ हजार ७५० एवढा आहे..५४९ बहिणींच्या खात्याला पुरुषांचे आधारयोजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांच्या आयडीला फोटो बहिणींचा तर त्याला आधार क्रमांक पुरुषांचे जोडले असल्याचे निदर्शनात आले. जिल्ह्यात असे ५४९ प्रकरणे पुढे आल्याने लाभ बंद करण्यात आला आहे. तर ६५ वर्षांवरील ६ हजार ६४७, आणि २१ वर्षाखालील १ हजार १६४ मुलींचा हप्ता बंद करण्यात आला आहे..ई-केवायसीमध्ये ज्या चुका आढळल्या अशा महिलांनी अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊन हमीपत्र व आधार कार्ड देऊन पडताळणी करून घ्यावी, याशिवाय काही अडचण आल्यास बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासोबत संपर्क साधवा.- सुनिल मेसरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.