Bone Health : हाड मजबूत करण्यासाठी खा या तीन वस्तू

नागपूर : आरोग्य राखण्यासाठी हाडांची मजबूतीही (Bone Health) गरजेची आहे. हाडे कॅल्शिअम आणि मिनरल्सपासून (Calcium and minerals) बनलेली आहेत. शरीराची हालचाल हाडांशी निगडित असल्याने ती बळकट असणे आवश्यक आहे. म्हणून हाडे बळकट होण्यासाठी आहारात या तीन पदार्थांचा समावेश करणे गरजेचा आहे. (Eat these three things to strengthen bones)

आपल्या शरीरातील हाडे मजबूत असणे फार गरजेचे आहे. हाडे मजबूत नसल्यास त्याचा त्रास म्हातारपणी जास्त जाणवतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आपण हाडांच्या मजबुतीची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हाडे मजबूत करण्यासाठी कॅल्शियमची सर्वांत अधिक गरज असते. कॅल्शिअम आपल्याला फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थातून मिळते. अशा पदार्थामुळे दातही मजबूत राहतात. हिरव्या भाज्यांमध्ये कॅल्शिअम आणि जीवनसत्त्व ‘क’ मुबलक प्रमाणात असते. लहानपणापासून संतुलित आहार घेतल्यास हाडे मजबूत होण्यास मदत होते. शरीरात कॅल्शिअम शोषण्यास मदत करण्यासाठी ‘ड’ जीवनसत्त्वाची गरज असते.

सध्या इंटरनेटवर कोरोना विषाणू संबंधित माहिती आहे. कोरोना व्हायरस संसर्गातून बरे झाल्यानंतर हेल्दी रुटीन पाळणे खूप महत्वाचे आहे. रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्याशिवाय हाडांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल यांनी काही उपयुक्त पदार्थ सांगितले आहे, जे कोविडमुक्त हाडांना मजबूत करण्यासाठी मदत करतील.

कोरोना रोगाने बऱ्याच लोकांना चिंता वाटत आहे. मानसिक आरोग्य समस्येवर मात करण्यासाठी नमामीने काही हॅक्स सामायिक केले. ते इंस्टाग्रामवरील माहितीपर व्हिडिओमध्ये म्हणाले, प्रोबायोटिक्स आणि प्रोबियटिक्स दोन्ही चिंता कमी करण्यासाठी दर्शविले गेले आहेत. त्यांना आहारात समाविष्ट करणे चांगले आहे. शेंगदाणे, बियाणे, मासे, दही, इडली, डोसा आणि संपूर्ण धान्य. आहारात स्वरुपित खाद्यपदार्थाचा समावेश करण्याचा सल्लाही ती देते.

रागी

नमामी यांनी रागीला या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. हे कॅल्शियमचे सर्वोत्तम स्रोत आहे. फ्रॅक्चरचा धोका कमी करण्यास मदत करते. उष्णता पराभव करण्यासाठीही रागी चांगली आहे.

राजगीरा

राजगीरा किंवा ऐमारैंथ कॅल्शिअम आणि फॉस्फरसचा एक चांगला स्रोत आहे. ती पुढे सॅमन आणि ट्यूना सारख्या चरबीयुक्त माशांना सूचित करते कारण त्यात व्हिटॅमिन डी असते.

तीळ

कॅल्शिअम, जिंक आणि मॅग्नेशिअमसाठी तीळ खाल्ला पाहिजे. या व्यतिरिक्त काजू, जिरे, पालक आणि ड्रमस्टिक यासारखे पौष्टिक गोष्टी देखील हाडांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात.

