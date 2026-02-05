नागपूर

Nagpur News: नागपुरातील फुटपाथवरील शाळाबाह्य मुलांसाठी आशेचा किरण; काम सांभाळून घेतले जाते वर्ग, झाशी राणी मेट्रो स्टेशन चौकात रस्त्यावर भरते शाळा!

Education for working children in Nagpur city: फुटपाथ शाळेच्या माध्यमातून नागपूरच्या मुलांना शिक्षणाची नवी दिशा
Children attending street classes near Jhansi Rani Metro Station in Nagpur, balancing work and education.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-चेतन बेले

नागपूर : उपाय फाउंडेशनच्या वतीने स्वयंसेवकांच्या पुढाकारातून रस्त्यावर काम करणाऱ्या आणि शिक्षणापासून वंचित फुटपाथवरील मुलांसाठी झाशी राणी मेट्रो स्टेशन चौकात फुटपाथ शाळा चालविली जात आहे. यामुळे २५ मुलांना काम सांभाळून शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली आहे.

Nagpur
education
school
children
district
footpath encroachment

