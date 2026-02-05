Nagpur News: नागपुरातील फुटपाथवरील शाळाबाह्य मुलांसाठी आशेचा किरण; काम सांभाळून घेतले जाते वर्ग, झाशी राणी मेट्रो स्टेशन चौकात रस्त्यावर भरते शाळा!

-चेतन बेलेनागपूर : उपाय फाउंडेशनच्या वतीने स्वयंसेवकांच्या पुढाकारातून रस्त्यावर काम करणाऱ्या आणि शिक्षणापासून वंचित फुटपाथवरील मुलांसाठी झाशी राणी मेट्रो स्टेशन चौकात फुटपाथ शाळा चालविली जात आहे. यामुळे २५ मुलांना काम सांभाळून शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली आहे. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.एक झाशी राणी मेट्रो स्टेशन चौक परिसरात झुंबर, खेळणी विकणारे कुटुंब नजरेस पडतात. सिग्नल पडला की येथील मुलं लहान मुले हातात वायपर, पाण्याची बाटली घेऊन काचा पुसताना तर काही पेन विकण्यासाठी धाव घेतात. गेल्या दोन दशकापासून हे कुटुंब फुटपाथवर राहात आहेत. कुटुंबात शिक्षणाचा अभाव यामुळे ही मुलेही शिक्षणापासून दूर होती. उपाय फाउंडेशनच्या वतीने या कुटुंबांच्या भेटी घेऊन मुलांना शिक्षणासाठी तयार केले..त्यांच्या कामाच्या वेळा सांभाळत दुपारी झाडाच्या सावलीत चटईवर त्यांची शाळा भरते. येथे मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. अक्षरओळख, गणित, चित्रकला, गोष्टी, सामान्य ज्ञान, इंग्रजी आणि स्वच्छतेचे धडे दिले जातात. यासाठी संस्थेसोबत महाविद्यालयातील स्वयंसेवक स्वयंस्फूर्तीने जुळत आहेत, अशी माहिती स्वयंसेविका किरण कलंत्री यांनी दिली..दोन विद्यार्थी महाविद्यालयात दाखलया फुटपाथ पाठशाळा उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून दोन विद्यार्थी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. यात पहिला विद्यार्थी जितेश भाटी याने धनवटे कॉलेज येथे वाणिज्य शाखेला प्रवेश घेतला आहे. यात विशेष म्हणजे जितेश भाटी महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धेत उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून पुढे आला आहे. तर दुसरी शीतल चाकर ही विद्यार्थिनी १२ वी पास झाली आहे..चौकातील २५ विद्यार्थी शाळेत दाखलयेथील जवळपास २५ विद्यार्थ्यांना मदन गोपाल हायस्कूल येथे संस्थेने दाखल केले आहे. इयत्ता पाचवी ते १० वी असे १२ मूल मुली तर मदन गोपाल शाळेचीच शाखा असलेल्या एमजे कॉन्व्हेंट शाळेत पूर्व प्राथमिक केजी १ केजी २ चे शिक्षण दिले जाते. यात साधारण १० मुले कॉन्व्हेंट मध्ये शिकत आहे. त्यांना शाळेकडून ५० टक्के शाळा शुल्क, शैक्षणिक साहित्य आणि कपडे यात सवलत दिली जाते. यातील ५० टक्क्यांत मुलांच्या पालकांकडून काही भाग तर काही भाग संस्थेकडून, दानदात्यांकडून दिले जातात..शहरात ७ ठिकाणी भरते फुटपाथ शाळावर्धमाननगर, सक्करदरा, लक्ष्मीनगर, आयटी पार्क, सीताबर्डी, माउंट रोड, जगदीशनगर या सात ठिकाणी फुटपाथ पाठशाळा चालविली जाते. यात साधारण एक हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यासाठी महाविद्यालयातील ८० ते १०० स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करीत आहे. शिवाय काही खासगी शिक्षकही वेळात वेळ काढून निःशुल्क सेवा देत आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या फुटपाथ शाळेच्या माध्यमातून या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या उपक्रमासाठी परिसरातील नागरिक, व्यापारी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके आदीची मदत होते. मुलांचे पालकही हळूहळू या उपक्रमाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहू लागले असून, मुलांना नियमितपणे शाळेत पाठवण्यास तयार झाले आहे.- किरण कलंत्री, खासगी शिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.