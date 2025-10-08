नागपूर

Plane Emergency Landing: 'अहमदाबाद विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग'; पायलटच्या तत्परतेने अनर्थ टळला, नेमकं काय घडलं?

Ahmedabad Air Emergency: नागपूर विमानतळ प्रशासनाशी संपर्क साधून तत्काळ लँडिंगची परवानगी मागितली आणि सकाळी ८.४० वाजता विमान परत नागपूर विमानतळावर उतरवण्यात आले. मेंटेनन्स इंजिनिअर्सनी तपासणीनंतर विमान पुन्हा उड्डाणासाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आणि सेवा रद्द करण्यात आली.
Ahmedabad airport: Passengers disembarking safely after the emergency landing.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: नागपूरहून अहमदाबादला जाणाऱ्या इंडिगो विमानाच्या कॉकपिटमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने उड्डाण घेतल्यानंतर अवघ्या ३० मिनिटांत विमान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंगळवारी सकाळी उतरविण्यात आले. विमानात ७८ प्रवासी आणि ४ क्रू मेंबर्स होते. पायलटने तत्परतेने निर्णय घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला.

Ahmedabad

