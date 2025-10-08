Plane Emergency Landing: 'अहमदाबाद विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग'; पायलटच्या तत्परतेने अनर्थ टळला, नेमकं काय घडलं?

नागपूर: नागपूरहून अहमदाबादला जाणाऱ्या इंडिगो विमानाच्या कॉकपिटमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने उड्डाण घेतल्यानंतर अवघ्या ३० मिनिटांत विमान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंगळवारी सकाळी उतरविण्यात आले. विमानात ७८ प्रवासी आणि ४ क्रू मेंबर्स होते. पायलटने तत्परतेने निर्णय घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. .सकाळी ८.११ वाजता नियोजित वेळेनुसार या विमानाने उड्डाण केले. काही वेळातच पायलटला कॉकपिटमध्ये तांत्रिक बिघाडाचे संकेत मिळाले. त्यांनी तत्काळ नागपूर विमानतळ प्रशासनाशी संपर्क साधून तत्काळ लँडिंगची परवानगी मागितली आणि सकाळी ८.४० वाजता विमान परत नागपूर विमानतळावर उतरवण्यात आले. मेंटेनन्स इंजिनिअर्सनी तपासणीनंतर विमान पुन्हा उड्डाणासाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आणि सेवा रद्द करण्यात आली..दिल्लीसाठी विमान फेरीनागपूरहून दिल्लीसाठी एअर इंडियाची विमान फेरी सुरू होत आहे. २६ ऑक्टोबरपासून दररोज सकाळी ६.२० वाजता दिल्लीहून हे विमान रवाना रवाना होईल आणि ८ वाजता नागपूरला पोहोचेल. नागपूरहून सकाळी ८.४० वाजता दिल्लीकडे रवाना होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.