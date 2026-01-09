Nagpur News: नागपूरात बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी; दलालांचे धाबे दणाणले, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यात कारवाई!

नागपूर: इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे होणाऱ्या बोगस कामगार नोंदणी प्रकरणी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, दलाल व कथित कामगार संघटनांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बोगस नोंदणीच्या माध्यमातून सुमारे ३२ शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे उघड झाल्यानंतर पथकाने कारवाई केली. यात हिंगणा तालुक्यात १३३ तर वर्धा जिल्ह्यात तीन केंद्रावर बोगस प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे दिसून आले. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...राज्य शासनाच्या कामगार विभागामार्फत कामगारांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. गरजू लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ व्हावा ही अपेक्षा असते. मात्र, अनेक ठिकाणी बोगस दाखले देऊन प्रमाणपत्र काढण्यात येत असल्याचे प्रमाण उघडकीस आले. हिंगणा नगर पंचायती क्षेत्राअंतर्गत असलेले १३३ अर्ज प्राप्त झाले. त्या अर्जातील एकही प्रमाणपत्र नगर पंचायतीने दिले नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली..दरम्यान हिंगणा नगर पंचायतीने पोलिसांत तक्रार दिली असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. काही महिन्यापूर्वी राज्यात बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. तर नागपूरचे अपर कामगार आयुक्त किशोर वि. दहिफळकर यांच्या मार्गदर्शनात ठिकठिकाणी छापासत्राला सुरुवात करण्यात आली होती. त्यात अनेक बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई करण्यात आली होती. तर काही ऑनलाइन सेंटरवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. नुकतीच नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या विरोधात मोहीम उघडण्यात आली. त्यात हिंगणा नगर पंचायतीमध्ये १३३ बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची तक्रार करण्यात आली तर वर्धा जिल्ह्यातील दुकाने निरीक्षक रीना अनंता पोराटे यांनी केलेल्याच चौकशीत तिघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कामगार विभागाच्या कारवाईमुळे बोगस ऑनलाइन सेंटर चालकांचे धाबे दणाणले आहेत..विशेष तपासणी मोहिमेला प्रारंभइमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी ही नियोक्ता, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे केली जाते. मात्र, याच प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत काही दलाल व कथित कामगार संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर बोगस कागदपत्रावर बांधकाम कामगारांची नोंदणी केल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यावर ही कारवाई करण्यात येत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तसेच खोटे दाखले सादर करून मिळविले जाणारे लाभ या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे बोगस कागदपत्र बनवून नोंदणी करणाऱ्या कामगारांवर व बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर आळा बसणार असून, पात्र कामगारांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे, असे किशोर वि. दहिफळकर यांनी सांगितले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.कामगारांच्या हितासाठी या योजना असून त्याचा लाभ योग्य मार्गाने घ्यावा. तसेच बोगस लाभार्थी आणि त्यांना प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम यापुढेही सुरू राहणार आहे. अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांनीच नोंदणी करण्याचे व नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या आणि असणाऱ्या बांधकाम कामगारांच नियोक्ता म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचे आवाहन संबंधितांना करण्यात येत आहे.- किशोर वि. दहिफळकर, अपर कामगार आयुक्त, नागपूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.