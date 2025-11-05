Gadchiroli News: शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम; तलाठ्यांचे आंदोलन, पावसाने शेतकऱ्यांच्या कष्टांची सारी पुंजी गेली वाहून

गडचिरोली: यंदा शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. एका बाजूला अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या कष्टांची सारी पुंजी वाहून नेली, तर दुसऱ्या बाजूला जंगलातून आलेल्या हत्तींच्या कळपाने त्यांच्या उरलेल्या पिकांवरही आक्रमण केले. शेतकऱ्याच्या घरात साठवणुकीची पिशवीही रिकामी आणि बांधावर उभी पिकेही मातीमोल झाली आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार महसूल यंत्रणेने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायचा होता. पण या संकटकाळातच महसूल प्रशासनाचे हात आंदोलना’च्या बेडीत अडकले आहेत. विदर्भ पटवारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने समस्या वाढल्या आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.विदर्भ पटवारी संघटनेने १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून मागण्यांचा पाठपुरावा केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी सडमेक आणि मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे यांचे निलंबन अन्यायकारक असून, त्यावर पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबरला काळी फीत लावून कामकाज सुरू झाले, तर ३ नोव्हेंबरला तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे देण्यात आले. .६ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे होणार असून ७ नोव्हेंबर रोजी डिजिटल स्वाक्षऱ्या तहसील कार्यालयात जमा केल्या जातील. १० नोव्हेंबरपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर एकही बैठक घेतलेली नाही. वारंवार निलंबन आणि शिस्तभंग कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण झाले आहे..या साऱ्याचा फटका सर्वांत जास्त बसतो तो शेतकऱ्याला. कारण पंचनामे, नुकसानाचा अहवाल आणि शासकीय मदतीची संपूर्ण प्रक्रिया पटवारी वर्गावरच अवलंबून आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रणा ठप्प राहिल्यास शेतकऱ्याला मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. एका बाजूला शेतकरी उपजीविकेच्या संकटात आहेत, त्याच्यासाठी काम करणारी यंत्रणा अन्यायाच्या भावनेत अडकलेली आहे. दोन्ही बाजूंचा आवाज शासनाने समजून घेतला पाहिजे, अशी मागणी आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...असा झाला अन्यायअवैध वाळू साठा केल्यावर ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी सडमेक यांनी तातडीने ज्या अटी आणि शर्तीच्या आधीन राहून हा परवाना दिला होता, त्याची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तहसीलदार यांना मे २०२५ पासून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकदा नाही तर आठ वेळा याबाबत लेखी कळविले. त्याची माहिती वाळूमाफीयांना झाल्यावर थेट जिवे मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत या वाळूमाफीयांची मजल गेली आहे. त्यामुळे वरीष्ठांवर कारवाई न करता कनिष्ठ कर्मचारी वर्गावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत असल्याचे पटवारी संघटना व ‘आफ्रोट’ या संघटनेचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.