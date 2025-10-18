नागपूर

Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule: शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळणार : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; महसूल यंत्रणा सुट्टीतही कार्यरत

Relief for Farmers on the Way: २ सप्टेंबरचा आदेश हा केवळ हैदराबाद गॅझेट आणि चार जिल्ह्यांपुरता आहे. राज्य सरकारकडून खोटे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. महसूल विभाग याबाबत पूर्ण दक्ष आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनाही याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे.
नागपूर: राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मदतनिधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ज्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी महसूल विभाग सुट्टीतही काम करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना दिली.

