Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule: शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळणार : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; महसूल यंत्रणा सुट्टीतही कार्यरत

नागपूर: राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मदतनिधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ज्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी महसूल विभाग सुट्टीतही काम करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना दिली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी महसूल विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सुट्टीच्या काळातही काम करतील. सरकारचा उद्देश प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत वेळेवर पोहोचवणे हा आहे..काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार हे विरोधी पक्षात असल्याने टीका करतात. हे स्वाभाविक आहे. मात्र, राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांनी राजकारण विसरून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. सणासुदीच्या काळात राजकारण न करता शेतकऱ्यांसाठी काम केले पाहिजे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले..महाविकास आघाडीवरील जनतेचा विश्वास हरवला आहे. विकासाचा अजेंडा हरवला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक भाजप आणि महायुतीमध्ये प्रवेश करत आहेत. पुढील १५ वर्षे महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार राहील, असा माझा ठाम विश्वास आहे,” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले..हैदराबाद गॅझेट चार जिल्ह्यांसाठीच२ सप्टेंबरचा आदेश हा केवळ हैदराबाद गॅझेट आणि चार जिल्ह्यांपुरता आहे. राज्य सरकारकडून खोटे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. महसूल विभाग याबाबत पूर्ण दक्ष आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनाही याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. ओबीसींचे हक्क अबाधित राहतील आणि मराठा समाजावरही अन्याय होणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.नागपूरसाठी अधिक एसटी बसगाड्यापरिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नागपूरसाठी अधिक एसटी बसगाड्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागातील अनियमिततेवरही चर्चा झाल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.