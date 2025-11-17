Nagpur Accident:'अपघातात एक ठार, युवती गंभीर'; अमरावती- नागपूर महामार्गावर तिवसा बसस्थानकासमोरची घटना, काय घडलं..

तिवसा : अमरावतीवरून नागपूरला जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराने महामार्ग ओलांडून जाणाऱ्या एका व्यक्तीला जोरदार धडक दिली. धडक बसल्यानंतर ५३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अपघातात मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. रविवारी (ता. १६) दुपारी तीनच्या सुमारास महामार्गावर तिवसा बसस्थानकासमोर ही घटना घडली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.संजय नामदेव पाटील (वय ५३, रा. शेंदूरजनाखुर्द, तिवसा), असे अपघातातील मृत व्यक्तीचे नाव असल्याचे तिवसा पोलिसांनी सांगितले. या अपघातात लक्ष्मी चौरागडे (वय १७, रा. नागपूर) ही युवती गंभीर जखमी आहे. जखमी युवतीला आधी उपचाराकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..प्रकृती गंभीर असल्याने तिला खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. राजेंद्र मोरे (वय १८, रा.अमरावती) हा युवक अपघातात किरकोळ जखमी आहे. लक्ष्मी व राजेंद्र हे दोघेही दुचाकीने अमरावतीवरून नागपूरला जाते होते. तिवसा राष्ट्रीय महामार्गावर बसस्थानकासमोर संजय पाटील हे महामार्ग ओलांडून जात असताना राजेंद्र याच्या दुचाकीची जबर धडक बसल्याने पाटील यांचा मृत्यू झाला, तर लक्ष्मी चौरागडे ही गंभीररीत्या जखमी झाली. .नागरिकांनी जखमींना तिवसा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र लक्ष्मी चौरागडे हिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तातडीने अमरावती जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...दुचाकीने पेट घेतल्याने तारांबळमृत संजय पाटील यांना दुचाकीस्वाराने धडक दिल्यावर काही अंतरापर्यंत फरफटत नेले. ज्यामुळे घर्षण होऊन दुचाकीने क्षणात पेट घेतला. नगरपंचायतच्या अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.