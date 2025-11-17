नागपूर

Nagpur Accident:'अपघातात एक ठार, युवती गंभीर'; अमरावती- नागपूर महामार्गावर तिवसा बसस्थानकासमोरची घटना, काय घडलं..

Amravati-Nagpur Highway Crash: तिवसा राष्ट्रीय महामार्गावर बसस्थानकासमोर संजय पाटील हे महामार्ग ओलांडून जात असताना राजेंद्र याच्या दुचाकीची जबर धडक बसल्याने पाटील यांचा मृत्यू झाला, तर लक्ष्मी चौरागडे ही गंभीररीत्या जखमी झाली.
“Tragic Road Accident Near Tivsa Bus Stand Claims Life, Injures Woman Critically”

“Tragic Road Accident Near Tivsa Bus Stand Claims Life, Injures Woman Critically”

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

तिवसा : अमरावतीवरून नागपूरला जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराने महामार्ग ओलांडून जाणाऱ्या एका व्यक्तीला जोरदार धडक दिली. धडक बसल्यानंतर ५३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अपघातात मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. रविवारी (ता. १६) दुपारी तीनच्या सुमारास महामार्गावर तिवसा बसस्थानकासमोर ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
district
accident death
accident case
Asian highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com