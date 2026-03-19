Success Story: नियतीने हिरावली दृष्टी, पण कष्टानं लख्ख केलं भविष्य! अंधत्वावर मात करत मनीषानं मिळवलं 'क्रीडा अधिकारी' पद..

-नरेंद्र चोरेनागपूर : पाच वर्षांची असताना नियतीने तिचे दोन्ही डोळे हिरावून घेतल्याने आयुष्यात अंधार पसरला. पण ती हिंमत हरली नाही. तिने जिद्दीने ॲथलेटिक्सचे मैदान गाजवून थेट अमेरिकेपर्यंत झेप घेतली. विविध स्पर्धांमध्ये शंभरावर पदके जिंकून तिने नागपूरसह देशाची मान उंचावली. ही संघर्षपूर्ण पण तितकीच प्रेरणादायी कहाणी आहे जीवनापूर (ता. कुही मांढळ) येथील आंतरराष्ट्रीय धावपटू मनीषा कडूकार-बागडे हिची. .३२ वर्षीय मनीषाचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला. वडील देवराव भाजीविक्रेत व आई देवांगना गृहिणी आहे. शिवाय दोन भाऊ आणि दोन बहिणी. कडूकार कुटुंब सुखा-समाधानाने आयुष्य जगत असतानाच अचानक एकेदिवशी मनीषाच्या दोन्ही डोळ्यांत मोतीबिंदू झाला. पाच वर्षांत दोनवेळा शस्त्रक्रिया केली. मात्र तिची दृष्टी आली नाही. शंभर टक्के दृष्टिहीन झालेल्या मनीषाने हार मानली नाही. नशिबाचे भोग मानून तिने आवडता खेळ ॲथलेटिक्समध्ये करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला शालेय स्तरावर रनिंग आणि लांब उडीत चमकदार कामगिरी करत ती यशाचे एकेक टप्पे गाठत गेली आणि अल्पावधीतच सातासमुद्रापार झेप घेत तिने भारताचा झेंडा फडकावला..देश-विदेशातील स्पर्धांमध्ये डंकामनीषाने आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जवळपास ५० सुवर्णांसह शंभरावर पदके जिंकली आहेत. २००९ मध्ये अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत तिने १०० व २०० मीटरमध्ये रौप्य व ब्रॉंझपदक व २०११ मध्ये मलेशियातील स्पर्धेत १०० व २०० मीटर धावणे तसेच लांब उडीत तीन सुवर्ण मिळवले. तुर्कस्तानमधील स्पर्धा व इतर स्पर्धांमध्ये तिने अनेक पदके जिंकली..खेळाडूंना देतात प्रशिक्षणक्रीडा स्पर्धांमधील शानदार कामगिरीमुळे मनीषाला जानेवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारच्या 'स्पोर्ट्स कोट्या'तून वर्ग दोनची क्रीडा कार्यकारी अधिकारीपदाची नोकरी मिळाली. सध्या ती मानकापूर येथील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडत आहे. शिवाय वानाडोंगरी येथील ज्ञानज्योती निवासी अंध विद्यालयातील दीडशे खेळाडू मुला-मुलींनाही प्रशिक्षण देत आहे. सोबतच स्पर्धाही गाजवित आहे..पती अमित बागडेही ८० टक्के दृष्टीहीनमनीषाप्रमाणेच तिचे मिस्त्रीकाम करणारे पती अमित बागडे हेसुद्धा ८० टक्के दृष्टीहीन आहेत. त्यांना मुलगा मृणाल व मुलगी काव्या आहे. नोकरीच्या निमित्ताने नागपुरात आल्याने व मुलगी लहान असल्यामुळे पती मुले व घर सांभाळतात. तिला ड्युटीवर सोडतात व घरी घेऊन जातात. नोकरी लागल्यापासून घरची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे तिने सांगितले. या खडतर प्रवासात वेळोवेळी मदत केल्याबद्दल मनीषाने दृष्टीहीन असलेले तिचे गुरू लक्ष्मण खापेकर व जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांचे आभार मानले आहे.