Fake Medicine Racket: FDAची मोठी कारवाई; नागपूरसह तीन राज्यांत बनावट औषधांची विक्री, १३ जणांवर गुन्हा

-मंगेश गोमासेनागपूर: रुग्णांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारे बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट अन्न व औषध प्रशासनाने उघडकीस आणले आहे. टोरेंट फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या नावाने बनावट ‘चायमोरल फोर्टे’ (ट्रायस्पीन चायमोट्रायस्पीन टॅबलेट) या औषधाची विक्री नागपूरसह मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील विविध औषध विक्रेत्यांमार्फत होत असल्याचे तपासात समोर आले. या प्रकरणी गणेशपेठ पोलिसांनी १३ जणांविरुद्ध फसवणूक, संगणमत, जनतेच्या जीवितास धोका निर्माण करणे आदी गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मायशा अमन आहुजा (मे. मेडिसेल्स, नागपूर), प्रज्ज्वल विजय देवकुळे (मे. उज्ज्वल फार्मा, नागपूर), सय्यद असरार अली (मे. नॅशनल मेडिकल अँड कॉस्मेटिक्स, नागपूर), प्रशांत मधुकर रहाणे (मे. सिद्धार्थ मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स, नागपूर), मयूर हरीश अमेसार (मे. मयूर फार्मा, नागपूर), नितेश मोहन गेहानी व सोनम नितेश गेहानी (मे. डिसेंट फार्मा, नागपूर), पियुष राजेश अलवानी (मे. पियुष फार्मा, नागपूर), अशोक कुमार आहुजा (मे. अशोक मेडिकल एजन्सीज, सिवनी), नाव्या मुकेश परवानी (मे. नेट प्राईस, जबलपूर), अभिमन्यू रामलखन शर्मा (मे. महालक्ष्मी फार्मा अँड जनरल एजन्सी, पन्ना), बीना हरीशंकर जैस्वाल (मे. अग्रिमा फार्मास्युटिकल्स, सतना) आणि प्रवेश भारती (मे. मारुती फार्मा, आग्रा) अशी आरोपींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक प्रशांत रामटेके यांना ऑगस्ट २०२५ मध्ये टोरेंट फार्मास्युटिकल्सच्या ‘चायमोरल फोर्टे’ औषधाच्या बनावट गोळ्या बाजारात विकल्या जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानंतर ६ आणि ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी नागपूरमधील उज्ज्वल फार्मा, नॅशनल मेडिकल अँड कॉस्मेटिक्स आणि सिद्धार्थ मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तपासणीदरम्यान संशयित औषधांचे नमुने घेऊन ते मुंबई येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात संबंधित औषधांमधील ट्रिप्सिन आणि काइमोट्रिप्सिन या एन्झाइम्सचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट झाले..काही नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण केवळ १०.७९४ टक्के आणि १०.९१९ टक्के इतकेच आढळले. त्यामुळे ही औषधे निकृष्ट आणि बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून सर्व आरोपींनी संगनमत करून बनावट औषधांची खरेदी-विक्री केल्याची बाब उघडकीस आली. याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने औषधीचा मोठ्या प्रमाणात साठा जप्त केला. या औषधांचे सेवन केल्यास रुग्णांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात तसेच जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यावरून गणेशपेठ पोलिसांनी विविध कलमांसह गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...देशभरात बनावट विक्रीचे जाळेतपासात बनावट औषध पुरवठ्याचे संपूर्ण जाळे संपूर्ण देशात असल्याची बाब उघडकीस आले. नागपूरमधील मेडिकल विक्रेत्यांपासून सिवनी, जबलपूर, पन्ना, सतना आणि आग्रा येथील घाऊक वितरकांपर्यंत या बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे टोरेंट फार्मास्युटिकल्स कंपनीला नोटीस दिल्यानंतर कंपनीने संबंधित बॅच क्रमांकाची औषधे स्वतः उत्पादित केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बाजारात विक्रीस आलेली औषधे पूर्णपणे बनावट असल्याचे निश्चित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.