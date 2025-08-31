Nagpur Crime: फिरंगी रेस्ट्रोतील हुक्का पार्लरवर छापा; मालकासह नऊ जणांना अटक

नागपूर: पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कमाल चौकातील साईनाथ कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू असलेल्या फिरंगी रेस्ट्रो ॲण्ड लाऊंज येथे सुरू हुक्का पार्लरवर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता.२९) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास छापा टाकला. छाप्यात मालकासह नऊ जणांना अटक केली..मालक जॉन्टी शॉलीमॅन फिलिप्स (वय २७, रा. मार्टीननगर, जरीपटका), आशुतोष मंगल डोंगरे (वय २७,रा. सुभाषनगर), सुमित राजेश साखरे (वय २६, रा. लष्करीबाग), धीरज गोलछा (रा. सदर), व्यवस्थापक रंजित सेवकलाल कोचे, सचिन शंकर सोलंकी (वय २२, रा.बीडगाव), अनिकेत राजेंद्र राऊत (वय २२, रा. पवनी, भंडारा), आशिष भय्यालाल भैसारे (वय ३२, रा.ख्रिश्चन कॉलनी, जरीपटका), रोशन सुखदेव जांभूळकर (वय ४४, रा. बाबा फरीदनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसरातील रेस्टॉरेन्टमध्ये हुक्का पार्लर सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यावरून लकडगंज पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या नेतृत्वातील पथकाने छापा टाकून नऊ जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून ५३ हजार २२० रुपयांच्या मुद्देमाल जप्त केला. त्यांच्यावर पाचपावली ठाण्यात गुन्हा दाखल करून आरोपींना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.