Nagpur Crime: फिरंगी रेस्ट्रोतील हुक्का पार्लरवर छापा; मालकासह नऊ जणांना अटक

Hookah Parlour Busted at Firangi Resto: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसरातील रेस्टॉरेन्टमध्ये हुक्का पार्लर सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यावरून लकडगंज पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या नेतृत्वातील पथकाने छापा टाकून नऊ जणांना अटक केली.
Police raid at Firangi Resto: Illegal hookah parlour busted, 9 including owner arrested.
नागपूर: पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कमाल चौकातील साईनाथ कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू असलेल्या फिरंगी रेस्ट्रो ॲण्ड लाऊंज येथे सुरू हुक्का पार्लरवर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता.२९) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास छापा टाकला. छाप्यात मालकासह नऊ जणांना अटक केली.

