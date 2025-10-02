नागपूर

'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?

Ambedkar’s Historic Association with RSS Mentioned by Kovind : हेडगेवार-आंबेडकरांचा माझ्या जीवनावर अमूल्य प्रभाव – कोविंद
बाळकृष्ण मधाळे
  1. दसरामेळाव्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हेडगेवार आणि आंबेडकरांचा जीवनावर झालेला प्रभाव अधोरेखित केला.

  2. संघ गेल्या शंभर वर्षांत वटवृक्षासारखा उभा राहिला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

  3. महिला शक्ती राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे कोविंद यांनी सांगितले.

नागपूर : महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांची आज जयंती आहे, हा एक सुंदर योगायोग आहे. माझ्या जीवनात डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे अमूल्य स्थान आहे. या दोन्ही महापुरुषांमुळे आमच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडले, असे प्रतिपादन माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांनी केले. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्ष महोत्सवाच्या निमित्ताने दसरा मेळाव्यात बोलत होते.

Dasara Festival
Mohan Bhagwat
Nagpur
Babasaheb Ambedkar
RSS
dasara melava

