'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?

दसरामेळाव्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हेडगेवार आणि आंबेडकरांचा जीवनावर झालेला प्रभाव अधोरेखित केला.संघ गेल्या शंभर वर्षांत वटवृक्षासारखा उभा राहिला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.महिला शक्ती राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे कोविंद यांनी सांगितले..नागपूर : महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांची आज जयंती आहे, हा एक सुंदर योगायोग आहे. माझ्या जीवनात डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे अमूल्य स्थान आहे. या दोन्ही महापुरुषांमुळे आमच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडले, असे प्रतिपादन माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांनी केले. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्ष महोत्सवाच्या निमित्ताने दसरा मेळाव्यात बोलत होते..संघ वटवृक्षासारखा उभारामनाथ कोविंद म्हणाले, "हेडगेवारांनी जे रोपटं लावलं, त्याला गुरुजींनी वाढवलं आणि नंतर सर्व सरसंघचालकांनी पुढे नेलं. आज संघ वटवृक्षासारखा उभा आहे. माझ्यासारख्या एका सामान्य स्वयंसेवकाला आज बोलावण्यात आलं, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.".संघाची शताब्दी आणि समाजातील भूमिकात्यांनी सांगितलं की, समाजातील सर्व घटकांना संघाशी जोडण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत. धर्म आणि सत्य यांवरच संघ नेहमी आग्रही राहिला आहे. जगात गेल्या शंभर वर्षांत अनेक संघटना बदलल्या किंवा नाहीशा झाल्या, मात्र संघ अधिकाधिक बळकट झाला आहे. "संघात औपचारिक सदस्यत्व नसते. अनुसूचित जाती मोर्चाचा अध्यक्ष असताना मी रॅली काढली होती. त्यावेळी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सांगितले होते, की देश 'मनुस्मृती' नव्हे तर 'भीम स्मृती', म्हणजेच संविधानानुसार चालेल," असे ते म्हणाले..SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा.'आंबेडकरांनी संघाच्या शाखेला दिली होती भेट'कोविंद यांनी सांगितलं की, "मी सध्या आत्मकथा लिहित आहे. त्यात संघाशी संबंधित अनेक दिग्गज व्यक्तींशी झालेल्या माझ्या संबंधांचा उल्लेख असेल. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील नागपुरातील संघाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत काही शंका उपस्थित केल्या होत्या; त्या संघाच्या चिंतनाच्याही आहेत. जानेवारी १९४० मध्ये कराड येथे बाबासाहेबांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेला भेट दिली होती आणि लोकांशी आत्मीयतेने संवाद साधला होता. तो ऐतिहासिक क्षण होता.".संघाचा 'एकात्मता स्रोत' वाचायला पाहिजे"प्रत्येक भारतीयाने संघाचा 'एकात्मता स्रोत' वाचायला पाहिजे. राष्ट्र सेविका समितीची स्थापना ९० वर्षांपूर्वी झाली. महिलाशक्तीने राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जे विकासयात्रेत मागे राहिले आहेत, त्यांचा हात धरून त्यांना पुढे नेणे, हे आपले कर्तव्य आहे," असेही कोविंद यांनी स्पष्ट केले..FAQsप्रश्न १: माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कुठे भाषण केले?उत्तर: नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्ष महोत्सवाच्या दसरामेळाव्यात त्यांनी भाषण केले.प्रश्न २: त्यांनी कोणत्या महापुरुषांचा उल्लेख केला?उत्तर: महात्मा गांधी, लालबहादूर शास्त्री, डॉ. हेडगेवार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख केला.प्रश्न ३: कोविंद यांनी कोणता मुद्दा ठळक केला?उत्तर: देश 'मनुस्मृती' नव्हे तर 'भीम स्मृती', म्हणजेच संविधानानुसार चालेल, हा मुद्दा त्यांनी ठळक केला.