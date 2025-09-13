वरिष्ठ गाढवाला घोडा म्हणाले तर तुम्हीही घोडाच म्हणा; सरकारी कामाबाबत गडकरींचं विधान

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे सातत्यानं चर्चेत असतात. सरकार आणि प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर त्यांनी अनेकदा बेधडक वक्तव्ये केली आहेत. वेळप्रसंगी अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दात सुनावलं सुद्धा आहे. दरम्यान, आता सरकारमध्ये काम करताना वरिष्ठ जे सांगतात तेच करायचं असतं. त्यावर इकडं तिकडं बघायचं नसतं असं विधान गडकरींनी केलंय. वरिष्ठ जर गाढवाला घोडा म्हणत असतील तर आपणही तो घोडाच आहे असं सांगायचं. कारण बॉस हा नेहमीच करेक्ट असतो असं गडकरी म्हणालेत. .नागपूरमध्ये इंडियन बिल्डिंग काँग्रेसने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी सरकारी व्यवस्था आणि तिथल्या उदासीनतेवर गडकरींनी भाष्य केलं. सरकारी कामकाजात पारंपरिक पद्धतीपेक्षा आऊट ऑफ द बॉक्स जाऊन काम करणं हे आव्हानात्मक असल्याचं गडकरींनी म्हटलंय..पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यानं वाहनांमध्ये बिघाड, E20चा निर्णय कुणाच्या फायद्यासाठी? आरोपांवर गडकरींनी दिलं उत्तर.गडकरी यांनी मलेशियातील एक उदाहरण देताना म्हटलं की, एका मलेशियन इंजिनिअरने डिस्टन्स टेक्नॉलॉजी आणली होती. त्यांनी स्टील फायबरमध्ये बीम तयार केले. या बीममुळे दोन पिलरमधील अंतर १२० मीटरपर्यंत वाढवता येऊ शकत होते. पण हे तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणताना आणि मंजूर करून घेताना मला खूप प्रयत्न करावे लागले. सरकारमध्ये एखादी गोष्ट चुकीची असेल किंवा कालबाह्य झाली असेल तरीही हे असंच चालवा असं सांगण्यात येतं..सरकारी व्यवस्थेत एक वेगळाच माहोल असतो. तिथं सिनियर जे सांगतील तेच खरं मानायचं. त्यांनी जर गाढवाला घोडा म्हटलं तर आपणही त्याला घोडाच म्हणायचं. कारण 'बॉस इज ऑलवेज करेक्ट' हेच सूत्र तिथेही चालतं असं गडकरी म्हणालेत..सरकारी कंत्राटाबाबत बोलताना गडकरी म्हणाले की, प्रत्येकानं चांगलं काम करायला हवं, त्याचं श्रेय निश्चितच मिळतं. पण राजकारण्यांच्या जवळचे कंत्राटदार, आर्किटेक्ट यांना काम द्या, त्याला देऊ नका असा दबावही सरकारी अधिकाऱ्यांवर असतो. त्यातून मार्ग काढत चांगल्या दर्जाचं काम करायला हवं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.