Ganesh Visarjan 2025 : तब्बल चार तास थांबली! आमदार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी घटनास्थळी भेट; संध्याकाळी पुन्हा मिरवणुकीला सुरवात

बार्शिटाकळी : शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणूकीला ७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली होती. मागील दहा दिवसांपासून भक्तीभावाने व श्रद्धेने गणेश पूजन व सेवा करणाऱ्या भक्तांनी उत्साहात मिरवणूक काढली. मात्र, विसर्जन मिरवणूक सुरु असताना पोलीस कर्मचारी व काही गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शुल्लक कारणावरून वादविवाद सुरू झाला..दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कार्यकर्त्यांनी मिरवणूक थांबवली आणि तब्बल चार तास मिरवणूक अडवली गेली. यामुळे शहरात चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले होते.या परिस्थितीत पोलीस प्रशासन व समाजसेवकांनी मिरवणूक पुन्हा सुरु करण्याचे प्रयत्न केले, मात्र ते अपयशी ठरले. त्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी वैशाली मुळे आणि मुठिरजापुर मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर संध्याकाळी चार वाजता गणेश विसर्जन मिरवणूक पुन्हा वाजत-गाजत सुरु करण्यात आली..तसेच, काही गणेश मंडळांनी या मिरवणुकीत पोलीस प्रशासनावर कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्र वापरल्याचा आरोप केला असून, अनेकांनी प्रशासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली. या वर्षी विसर्जन मिरवणुकीत एकूण १८ गणेश मंडळांचा सहभाग होता. चार तास थांबलेल्यामुळे विसर्जन मिरवणूकीला मध्यरात्री होण्याची शक्यता वाढली होती. यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी आपले राजकीय खेळही चालवले असल्याचे चर्चेत आले. या घटनेवेळी तहसिलदार राजेश वझीरे व महसुल विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते..