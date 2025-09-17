नागपूर

Nagpur News: 'कोराडीत होणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ'; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एनएमआरडीए, महाजेनकोसोबत करार

Big Boost for Maharashtra Tourism: प्राधिकरणाला दिलेली जमीन ही नागपूरच्या महत्त्वाच्या शहरी आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या जवळ असल्यामुळे, जागतिक दर्जाचे पर्यावरण पर्यटन स्थळ म्हणून तिचा विकास केला जाणार आहे. हा उपक्रम पर्यटन उद्योगास चालना देईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: कोराडी येथे पर्यावरणीय पर्यटन स्थळ (ईको टुरिझम) विकसित करण्यासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार पर्यटनस्थळ विकसित करण्यासाठी महाजेनकोची २३२.६४ हे. आर. जागा एनएमआरडीएला ३० वर्षांच्या भाडे करारावर भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

