Nagpur News: 'कोराडीत होणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ'; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एनएमआरडीए, महाजेनकोसोबत करार

नागपूर: कोराडी येथे पर्यावरणीय पर्यटन स्थळ (ईको टुरिझम) विकसित करण्यासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार पर्यटनस्थळ विकसित करण्यासाठी महाजेनकोची २३२.६४ हे. आर. जागा एनएमआरडीएला ३० वर्षांच्या भाडे करारावर भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्यात येणार आहे..करारावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह महाजेनकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., एनएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मीणा, एनएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन ढोले आदी उपस्थित होते. प्राधिकरणाला दिलेली जमीन ही नागपूरच्या महत्त्वाच्या शहरी आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या जवळ असल्यामुळे, जागतिक दर्जाचे पर्यावरण पर्यटन स्थळ म्हणून तिचा विकास केला जाणार आहे..हा उपक्रम पर्यटन उद्योगास चालना देईल, स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी देईल व परिसराचा सामाजिक-आर्थिक विकास सशक्त करेल, प्रकल्प उभारणीत पर्यावरण संरक्षणाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. महाजेनकोच्या संचालक मंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे..सामंजस्य कराराचा तपशीलकरार सुरुवातीला ३० वर्षे, वार्षिक १ रुपये भाडे व त्यानंतर वाढीव मुदतीचा पर्याय उपलब्ध.महाजेनकोचे सध्याच्या थर्मल पॉवर स्टेशन आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र यांच्यावर पूर्ण मालकी व नियंत्रण कायम राहणार.एनएमआरडीएला तलावाच्या जलपृष्ठभागाचा वापर फक्त पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पासाठी करण्याचे विशेष हक्क दिले जातील..नेमकी जागा कोणती?महाजेनकोने भाडे कराराने दिलेली जागा कामठी तालुक्यातील मौजा कोराडी, महादुला, खापरखेडा, नांदा आणि नागपूर (ग्रा.) तालुक्यातील मौजा घोगली या भागात आहे. ही जमीन नैसर्गिक संसाधनांच्या सान्निध्यात असून, जागतिक दर्जाचे पर्यावरणीय पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी उपयुक्त आहे. या उपक्रमाचा मुख्य आधार शाश्वत जलकेंद्रित विविध कार्यक्रम आहे..पर्यावरणपूरक शिकारा, फ्लोटिंग डेक राइड्स, पक्षी निरीक्षण होणारनॉन-मोटरायइड बोटिंग (पॅडल बोट्स, कायाक्स, कॅनू), पर्यावरणपूरक शिकारा आणि फ्लोटिंग डेक राइड्स, फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्मवरून पक्ष्यांचे निरीक्षण, निसर्ग पर्यटन हे उपक्रम या ठिकाणी राबविण्यात येणार आहेत.