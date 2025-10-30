नागपूर

Cyber Fraud: सायबर गुन्हेगारीसाठी वापरले युवकांचे बॅंक खाते; १ कोटी ७३ लाखाचा व्यवहार उघड, दोघांना अटक

Online Gaming Money Laundering: गोंदियातील दहा युवकांच्या खात्यांचा वापर करून सायबर फसवणूक आणि हवाला व्यवहारांचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. नागपूर पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : सायबर फसवणूक, हवाला आणि ऑनलाइन गेमींगच्या पैशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी गोंदियातील दहा युवकांच्या खात्याचा वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

