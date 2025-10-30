Cyber Fraud: सायबर गुन्हेगारीसाठी वापरले युवकांचे बॅंक खाते; १ कोटी ७३ लाखाचा व्यवहार उघड, दोघांना अटक

नागपूर : सायबर फसवणूक, हवाला आणि ऑनलाइन गेमींगच्या पैशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी गोंदियातील दहा युवकांच्या खात्याचा वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..या खात्यातून चोरट्यांनी १ कोटी ७३ लाख ५१ हजार ८७१ रुपयांचा व्यवहार केला आहे. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात १० आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत, युनिट तीनच्या पथकाने दोघांना अटक केली आहे. दीपक घनश्याम गायधने (वय २८, रा. नागराज चौक, गोंदिया) यांंनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..वैभव बघेल आणि सुमीत पटले अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून, नोकरीच्या शोधात असलेल्या दीपक याची मुख्य सुत्रधार रोहीत अहेर (रा. प्रतापनगर) याचासोबत ओळख झाली..त्याने सोबत व्यवसाय करून त्यातून चांगला नफा कमाविण्याची बतावणी केली. त्यावरून दीपकने त्याचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड घेऊन हिगण्यातील बॅंक ऑफ बडोदा येथील शाखेत त्याचे खाते उघडले. याशिवाय त्याच्यासह अशाच प्रकारे इतर पाच जणांनाही त्यांनी बतावणी करून त्यांचे खाते उघडले..हे काम करताना रोहित याचे साथीदार वैभव बघेल, स्वप्नील शेंडे, प्रतीक ऊर्फ कुणाल शेंडे, रोहित कांबळे, सोहेल खान, आनंद ऊर्फ अमित विश्वकर्मा, अभिषेक सिंह, आश्विन दिघे, सुमीत पटले (सर्व रा. राणाप्रताप नगर) यांनी संगनमत करीत, त्यातून युपीआय, आरटीजीएस, आयएमपीएस याद्वारे हवाला आणि सायबर चोरट्यांकडून लंपास केलेल्या पैशाचा व्यवहार सुरू केला..Bank Fraud: बँक खात्यातून साडेआठ कोटींची फसवणूक; यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार व गुन्हा दाखल.इतकेच नव्हे तर त्यांनी त्यातून ऑनलाइन गेमींगसाठी पैसा वापरल्या जात असल्याचीही माहिती समोर आली. दीपक आणि इतर युवकांना ही बाब कळताच, त्यांनी याबाबत प्रतापनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यातून तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. त्यातून पोलिसांनी वैभव बघेल आणि सुमीत पटले यांना मंगळवारी अटक केली. त्यांना दोन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.