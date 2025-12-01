Gondia Crime : वडिलांसोबत शेतात गेलेल्या चिमुकलीवर दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा हल्ला; अचानक झडप मारली अन्…

नागपूर
गोंदिया : तिरोडा तालुक्यातील इंदोरा निमगाव येथे शनिवार सायंकाळी शेतात वडिलांसोबत गेलेल्या ९ वर्षीय चिमुकलीवर बिबट्याने हल्ला (Gondia leopard Attack) केल्याची दुर्दैवी घटना घडली.