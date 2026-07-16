Nagpur Tiger Census: आनंदाची बातमी! नागपूरच्या जंगलात वाघांची डरकाळी; पहिल्याच अधिकृत गणनेत 42 ते 45 वाघांची नोंद

नागपूर : नागपूर प्रादेशिक वन विभागाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झालेल्या अधिकृत व्याघ्र गणनेचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या भागात अंदाजे ४२ ते ४५ वाघांची नोंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने यंदा देशपातळीवर व्याघ्र गणना केली. त्याअंतर्गत नागपूर प्रादेशिक वनांमध्ये या नोंदीमुळे नागपूरच्या प्रादेशिक जंगलांमधील वन्यजीव समृद्धीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.यापूर्वी २०२२ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेत नागपूर प्रादेशिकचा समावेश केलेला नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या गणनेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. डिसेंबरपासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. प्रादेशिक वन विभागाकडे कॅमेरा ट्रॅपची संख्या मर्यादित असल्याने, संपूर्ण परिसरात तीन टप्प्यांमध्ये एकूण १, २०० ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप बसवण्यात आले होते. .याशिवाय, प्रादेशिक रामटेक, पारशिवनी परिसरात सर्वाधिक वाघ प्राथमिक अहवालानुसार, नागपूर प्रादेशिक वन विभागांतर्गत येणाऱ्या रामटेक, पारशिवनी, पवनी तसेच दक्षिण आणि उत्तर उमरेड या वनक्षेत्रांमध्ये वाघांचे सर्वाधिक अस्तित्व आढळले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी नागपूर प्रादेशिकमध्ये वाघांची अधिकृत नोंदणी झाली नसली, तरी या भागात १८ च्यावर वाघ असल्याचा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, यंदाच्या वैज्ञानिक गणनेने हा आकडा दुपटीहून अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.जंगलाच्या आरोग्याचाही अभ्यासया मोहिमेत केवळ वाघांची संख्या मोजण्यावरच भर देण्यात आला नाही, तर जंगलाची सद्यस्थिती, वनस्पती, वृक्षसंपदा, जलचर, उभयचर प्राणी, पक्षी आणि जंगलातील मानवी हस्तक्षेप या सर्व घटकांची विस्तृत माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या व्याघ्र गणनेचा संपूर्ण तपशील आणि गोळा झालेली माहिती पुढील विश्लेषणासाठी व्याघ्र गणनेचे संयोजक असलेल्या अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पूर्व) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालानंतर या संख्येवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.