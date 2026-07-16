नागपूर

Nagpur Tiger Census: आनंदाची बातमी! नागपूरच्या जंगलात वाघांची डरकाळी; पहिल्याच अधिकृत गणनेत 42 ते 45 वाघांची नोंद

NTCA tiger census Nagpur Maharashtra 2026: नागपूर प्रादेशिक वनांतील पहिल्याच अधिकृत व्याघ्र गणनेत ४२ ते ४५ वाघांची नोंद; रामटेक, पारशिवनी, पवनी आणि उमरेड परिसरात सर्वाधिक उपस्थिती
Historic Tiger Census: Nagpur Regional Forests Record 42 to 45 Tigers

Historic Tiger Census: Nagpur Regional Forests Record 42 to 45 Tigers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : नागपूर प्रादेशिक वन विभागाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झालेल्या अधिकृत व्याघ्र गणनेचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या भागात अंदाजे ४२ ते ४५ वाघांची नोंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने यंदा देशपातळीवर व्याघ्र गणना केली. त्याअंतर्गत नागपूर प्रादेशिक वनांमध्ये या नोंदीमुळे नागपूरच्या प्रादेशिक जंगलांमधील वन्यजीव समृद्धीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

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