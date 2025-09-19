Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यातील पाच तीर्थक्षेत्रांना ‘ब’ वर्ग दर्जा; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून आभार

नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातील पाच प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘ब’ वर्गाचा दर्जा प्रदान केला आहे. या निर्णयामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून जिल्ह्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .‘ब’ वर्गाचा दर्जा मिळालेल्या तीर्थक्षेत्रांमध्ये श्री क्षेत्र हनुमान मंदिर, खडगाव; श्री क्षेत्र भवानी मंदिर, वडोदा (ता. कामठी); श्री मुकतेश्वर देवस्थान, भुगाव (ता. कामठी); श्री शक्तिमाता भवानी तीर्थक्षेत्र, देवमुंढरी (ता. मौदा) आणि श्री क्षेत्र बल्याची पहाडी, निहारवाणी (ता. मौदा) या पाच तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे..या निर्णयानंतर संबंधित देवस्थानांना शासनाकडून विकास निधी उपलब्ध होणार असून, रस्ते, प्रकाशयोजना, पिण्याचे पाणी, पार्किंग, निवास व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाचा विस्तार होईल. तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत वाढ होऊन स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील..धार्मिक व सांस्कृतिक उन्नतीसोबतच या निर्णयामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. पर्यटनाचा व्याप वाढल्याने गावोगावी छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक व्यवस्था तसेच स्थानिक उत्पादकांना याचा थेट फायदा होईल..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.\rया महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल महसूलमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस . उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. “जिल्ह्यातील भाविकांच्या श्रद्धेला व धार्मिक परंपरांना बळकटी मिळण्यासोबतच नागपूर जिल्हा धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटेल,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.