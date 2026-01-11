Fear Looms Large in Gondia as Leopard Kills Young Child

Sakal

नागपूर

leopard Attack: हृदयद्रावक घटना! चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू; गोंदियात जीव मुठीत धरून मुले घरातच, सहानंतर सामसूम!

fear grips Gondia After leopard kills Child: बिबट्याच्या हल्ल्याने गावांमध्ये दहशत, नागरिक घरातच सुरक्षित
Published on

तिरोडा, (जि. गोंदिया): तालुक्यातील खडकी (डोंगरगाव) येथे बिबट्याच्या हल्ल्याच्या हृदयद्रावक घटनेनंतर जंगलालगत वसलेल्या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. खडकीसह परिसरातील सुकडी डाकराम, पिंडकेपार, खमारी, बाळापूर, आलेझरी, बेरडीपार व खुर्शीपार या गावांमध्ये नागरिक जीव मुठीत धरून वावरत आहेत. सायंकाळी सहानंतर कुणीही घराबाहेर पडत नाही.

