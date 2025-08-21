Buldhana Heavy Rain: संततधार पावसामुळे नद्यांना पूर, जनजीवन विस्कळीत; शेतातील पिकांचे नुकसान, अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले

बुलडाणा : जिल्ह्यातील बुलडाणा, चिखली, मेहकर, लोणार, सिंदखेडराजा तालुक्यात गत तीन दिवसापासून होणाऱ्या संततधार पावसामुळे आता जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदी नाल्यांना आलेला पूर आणि बऱ्याच धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्गामुळे काठावरील शेतातील पिकांचे नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले नागरिकांचे नुकसान झाले आहे..पुरात अडकलेल्या चौघांना प्रशासनाकडून मदतमेहकर गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पैनगंगा नदीला आलेल्या महापुरामुळे माळीपेठ येथील शेतात अडकलेल्या चौघांची प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत खाण्या-पिण्याची व्यवस्था केली. मात्र, जनावरांच्या काळजीपोटी या चौघांनी परत येण्यास नकार दिला. पैनगंगा नदीकाठी ओलांडेश्वर मंदिराजवळ शेतात माळीपेठ येथील नामदेव बाबुराव गोरे, अरुण नामदेव गोरे, पार्वती अरुण गोरे आणि रुपाली अरुण गोरे शेतात गेले असता, अचानक नदीला पूर आल्याने तिथेच अडकून पडले होते..Nagpur News: नव्या नागपूरला मिळणार तिसऱ्या रिंग रोडची जोड; ३६ गावांतील सुमारे ८८० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण.दमदार पावसानंतर बाणगंगेला पूरधाड : बुलडाणा तालुक्यासह धाड परिसरात गेल्या तीन दिवसापासून पडत असलेल्या दमदार पावसामुळे बाणगंगेला पूर आला तर परिसरातील नदी नाले दुथडी भरून वाहत असल्याने करडी धरणामध्ये साठ टक्के जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. गेल्या तीन दिवसापासून दमदार पावसास सुरुवात झाली. दि.१८ ऑगस्ट रोजी सकाळी बाणगंगेला पूर आला. परिसरातील ओढे नाले दुधडी भरून वाहत असल्याने करडी धरणासह परिसरातील धरणामध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी साठा उपलब्ध झाला आहे. दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने बाणगंगेला पूर येवून करडी संग्राहक धरणामध्ये ६० टक्के जलसाठा उपलब्ध झाल्याने रब्बी हंगामातील पिकांची आशा निर्माण झाली आहे..पुरामुळे ग्रामस्थांचा संपर्क तुटलासैलानी ः तब्बल २४ तासापासून सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे दि.१८ ऑगष्ट रोजी काही ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले. पळसखेड भट, पिंपळगाव सराई, सैलानी, ढासाळवाडी, शिवारात २४ तासापासून मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे नदी नाले व पाझर तलाव मोठ्या प्रमाणात भरले आहे. पळसखेड भट येथील धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्यामुळे नदीवरील पुलावरुन पाणी वाहत असल्याने गावकऱ्यांचा इतर गावाशी संपर्क तुटला होता..धामणा नदीला पूर, वाहतूक विस्कळीतचांडोळ: दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे काही शेतातील पिके भुईसपाट झाली असून, अनेकांच्या जमिनी खरडून गेल्या. त्याच बरोबर धामणा नदी देखील ओसंडून वाहत आहे. त्यात अनेक ग्रामस्थ आपले जीव धोक्यात घालून ईरला येथील धामणा नदीवरील पुल ओलांडताना दिसत आहेत. सर्व नागरिकांना महसूल विभागाकडून देखील नदी, नाल्यांना व ओढ्याना आलेल्या पुरातून न जाण्याचा सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..ना. प्रतापराव जाधव यांचेकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी बुलडाणा सिंदखेड राजा तालुक्यातील साखरखेर्डा परिसर आणि शिंदी गावांमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांसह नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या संदर्भात माहिती मिळताच केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी शिंदी गावात जाऊन परिस्थितीशी पाहणी केली. नुकसानीचे पंचनामे आणि सानुग्रह अनुदान तत्काळ देण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.