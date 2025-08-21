नागपूर

Buldhana Heavy Rain: संततधार पावसामुळे नद्यांना पूर, जनजीवन विस्कळीत; शेतातील पिकांचे नुकसान, अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले

Crop Damage: बुलडाणा जिल्ह्यात तीन दिवस सतत पाऊस पडल्याने नद्यांना पूर आला, अनेक गावांचा संपर्क तुटला आणि शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. प्रशासनाने पुरात अडकलेल्या लोकांची मदत केली.
Buldhana Heavy Rain
Buldhana Heavy Rainsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा : जिल्ह्यातील बुलडाणा, चिखली, मेहकर, लोणार, सिंदखेडराजा तालुक्यात गत तीन दिवसापासून होणाऱ्या संततधार पावसामुळे आता जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदी नाल्यांना आलेला पूर आणि बऱ्याच धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्गामुळे काठावरील शेतातील पिकांचे नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले नागरिकांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Crop Damage
flood news
Buldhana heavy rain impact
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com