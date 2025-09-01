Nagpur Rain Update:'सिरोंचा तालुक्यात मुसळधार पाऊस'; पुराचा वेढा भेदून आपदा मित्रांनी दिले जीवदान

गडचिरोली: मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुराच्या पाण्याने वेढा घातलेला असताना एका सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि ''आपदा मित्र'' देवदूत बनून धावले. सिरोंचाचे तहसीलदार नीलेश होनमोरे यांच्या तत्काळ आदेशाने आणि विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने, पुराच्या पाण्यातून मार्ग काढत आरोग्य पथकाने वेळेवर उपचार केल्याने चंद्रय्या कुमरी या व्यक्तीचे प्राण वाचले आहेत. .Nagpur News: 'महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी संघटित एल्गार'; भंते सुरई ससाई, भंते आकाश लामा, भंते विनयाचार्य धम्ममंचावर एकत्र.सिरोंचा तालुक्यातील सोमनूर नवीन येथील रहिवासी असलेल्या चंद्रय्या कुमरी यांना शनिवार (ता. ३०) दुपारी सापाने दंश केला. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे अत्यावश्यक होते. मात्र, मुसळधार पावसामुळे परिसरातील मुत्तापूर नाल्याला पूर आल्याने रुग्णालयाकडे जाणारा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला होता. कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले होते आणि वेळेवर उपचार कसे मिळणार या चिंतेने ते हवालदिल झाले होते. या गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच सिरोंचाचे तहसीलदार नीलेश होनमोरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदेश नाईक आणि तालुका आरोग्य अधिकारी कन्नाके यांनी तत्काळ आपदा मित्र पथक, पोलिस प्रशासन आणि आरोग्य विभागाला तातडीने घटनास्थळी पोहोचून मदत करण्याचे आदेश दिले. आदेश मिळताच, सिरोंचा येथील ''आपदा मित्र'' मास्टर ट्रेनर किरण वेमुला यांचे पथक, पोलिस कर्मचारी आणि आरोग्य विभागाचे पथक पुराच्या पाण्यातून सुरक्षितपणे मार्ग काढत आवश्यक बचाव साहित्यासह घटनास्थळी दाखल झाले..बचाव पथकाने चंद्रय्या कुमरी यांना गाठले. आरोग्य पथकाने तातडीने त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू केले. वेळेवर मिळालेल्या वैद्यकीय मदतीमुळे त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या चंद्रय्या कुमरी सुखरूप असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी दाखवलेली तत्परता आणि विविध विभागांमधील उत्कृष्ट समन्वयामुळे एका व्यक्तीचा जीव वाचला. या धाडसी कामगिरीबद्दल बचाव कार्यात सहभागी असलेल्या आपदा मित्र पथकाचे, पोलिसांचे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कौतुक केले आहे.पुरात वाहून गेलेल्या दोघांचे मृतदेह मिळाले..मूर्तिजापूर/पातूर ः जिल्ह्यात गत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आला आहे. या पुराच्या पाण्यात एक महिला व एक युवक वेगवेगळ्या घटनेत वाहून जाण्याचे प्रकार घडले होते. या दोन्ही घटनांमधील वाहून गेलेल्यांचे मृतदेह बचाव पथकांना मिळाले आहेत. मूर्तिजापूर तालुक्यातील मौजे कंझरा येथील महिला रेखा रमेश मते (वय ४० वर्ष) ही कंझरा गावाजवळील नाल्यावरील रपट्यावरुन जात असताना पाय घसरुन पुराचे पाण्यामध्ये वाहुन गेल्याची घटना २९ ऑगस्ट रोजी घडली होती. .Minister Pankaj Bhoyar: ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही: गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर; मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट म्हणून तर आंदोलन नाही ना?.महिलेचा शोध घेण्याचे काम सुरू असताना ३१ ऑगस्ट रोजी महिलेचा मृतदेह बचाव पथकास प्राप्त झाला. सदर शोधासाठी दीपक सदाफळे, रणजित घोगरे, विजय मालटे यांनी प्रयत्न केले. याव्यतिरिक्त पातूर तालुक्यातील पिंपळखुटा येथील करण वानखेडे हा २४ वर्षीय युवक ३० ऑगस्ट रोजी सकाळी ७.३० वाजता दरम्यान मन नदीमध्ये वाहून गेला होता. सदर मुलाचे शोधकार्य सुरू असताना बचाव पथकास मुलाचा मृतदेह घटनास्थळापासून पाच किमीवर प्राप्त झाला. यासाठी बचाव पथकाचे सुनील कल्ले, उमेश आटोटे, मनीष मेश्राम व वंदे मातरम आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाने यशस्वी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.