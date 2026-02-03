ताडोबातील खाणीमुळे ६० वाघांचं अस्तित्व धोक्यात, हायकोर्टानं घेतली गंभीर दखल; जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश!

नागपूर: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात लोह खाणीला परवानगी देण्यात आल्यामुळे वाघांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. यासंदर्भातील वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. गोपाल मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांचा संवेदनशील अधिवास असून, प्रस्तावित खाणीच्या पट्यातच आठ वाघांचा निवास आहे. अनेक प्रसिद्ध वाघ याच अधिवासात राहतात. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाच्या अध्यक्षांनी या खाणीला हिरवा कंदील दाखवला असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे..ताडोबा आणि उमरेड कऱ्हांडला या दोन्ही वाघांची घनता अधिक असलेल्या जंगलांना जोडणाऱ्या मार्गात ही खाण येते. घोडाझरी हे अभयारण्य हेही वाघांनी समृद्ध असलेल्या ब्रह्मपुरीलगतच आहे. तब्बल सात वर्षांपासून हा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत वारंवार नाकारण्यात आला. तज्ज्ञांच्या समितीनेही ही खाण जंगलात होऊ नये असाच अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही ही खाण मंजूर करण्यात आली. याबाबतच्या विविध वृत्तांची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला..६० वाघांचे अस्तित्व धोक्यातकेंद्रीय वन्यजीव मंडळाने खाण मंजुरीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्यास एक-दोन नव्हे तर तब्बल ६० पेक्षा अधिक वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. खाणीच्या परिसरातच आठ निवासी वाघ आहेत. तर ‘बिट्टू’ नावाच्या वाघासह अनेक प्रसिद्ध वाघांचे वास्तव्य याठिकाणी राहिले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत अधिसूची एकमधील वाघांसह इतरही प्राण्यांचे वास्तव्य या भागात आहे..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.१८ हजार वृक्ष धोक्यातवाघांना आश्रय देणारे शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे जंगलात आहेत. मात्र, या प्रकल्पामुळे सुमारे १८ हजारांहून अधिक वृक्ष तोडली जाणार आहेत. ही खाण झाली तर वाघांचा अधिवास नष्ट होण्यासोबत वाघांचे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्याचे मार्गही बंद होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.