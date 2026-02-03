नागपूर

ताडोबातील खाणीमुळे ६० वाघांचं अस्तित्व धोक्यात, हायकोर्टानं घेतली गंभीर दखल; जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश!

नागपूर: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात लोह खाणीला परवानगी देण्यात आल्यामुळे वाघांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. यासंदर्भातील वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. गोपाल मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

