ऐतिहासिक निकाल! 'अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार'; नराधमाला ‘मृत्यूपर्यंत जन्मठेप’; वाशीम न्यायालयाचा निकाल..

Landmark judgment: पंचशीलनगर येथील विजय ऊर्फ भोलाराम बरखांम (वय २८) या क्रूर आरोपीने १ जून २०२४ रोजी पीडित चिमुकलीला घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. केलेल्या घृणास्पद कृत्यामुळे संपूर्ण वाशीम हादरले होते.
Justice served! Washim court awards life term till death in minor rape case

वाशीम : वाशीम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज दिलेला ऐतिहासिक निकाल एका गंभीर गुन्ह्याला पूर्णविराम देणारा ठरला आहे. अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायालय-३ (डीजे-३) वाशीम यांनी मृत्यू पर्यंत आजन्म कारावासाची (जन्मठेप) कठोर शिक्षा ठोठावली आहे.

