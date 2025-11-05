ऐतिहासिक निकाल! 'अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार'; नराधमाला ‘मृत्यूपर्यंत जन्मठेप’; वाशीम न्यायालयाचा निकाल..

वाशीम : वाशीम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज दिलेला ऐतिहासिक निकाल एका गंभीर गुन्ह्याला पूर्णविराम देणारा ठरला आहे. अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायालय-३ (डीजे-३) वाशीम यांनी मृत्यू पर्यंत आजन्म कारावासाची (जन्मठेप) कठोर शिक्षा ठोठावली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.हा निकाल केवळ न्यायालयीन निर्णय नाही, तर पीडित बालिकेच्या आयुष्यात आलेल्या अंधारावर मात करून तिला आणि तिच्या कुटुंबाला मिळालेला न्याय आहे. तसेच या प्रकरणी तत्कालीन तपास अधिकारी श्रीदेवी पाटील यांच्या तपासाला मिळालेले यश आहे.पंचशीलनगर येथील विजय ऊर्फ भोलाराम बरखांम (वय २८) या क्रूर आरोपीने १ जून २०२४ रोजी पीडित चिमुकलीला घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. केलेल्या घृणास्पद कृत्यामुळे संपूर्ण वाशीम हादरले होते..आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होता. हा खटला विशेष बाल खटला क्रमांक ५०/२०२४ म्हणून चालवण्यात आला. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, आरोपीने केलेले कृत्य किती अमानवीय होते, याची दाहकता समोर आली..तपास यंत्रणांनी सादर केलेले ठोस पुरावे आणि पीडितेची बाजू या गुन्ह्याची क्रूरता स्पष्ट करत होती. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीच्या कृत्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत, समाजात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर संदेश देण्याची गरज अधोरेखित केली.अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याचा हा तीव्र प्रहार आहे, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. या निकालात बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्याच्या कलम ६ नुसार गंभीर लैंगिक अत्याचारासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा आणि २० हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कैद) सुनावण्यात आली. तसेच, भारतीय दंड विधान कलम ३६३ (अपहरण) नुसार ५ वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि ५ हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास १ महिना साधी कैद) सुनावण्यात आली. हा निकाल अल्पवयीन पीडितेसाठी आणि समाजाला एक मोठा दिलासा देणारा आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पोलिसांनी केला बारकाईने तपासया महत्त्वाच्या खटल्यात वाशीम शहर पोलिसांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावत आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे सादर केले. तत्कालीन तपास अधिकारी एपीआय श्रीदेवी पाटील यांनी तपास अत्यंत बारकाईने पूर्ण केला. सहायक सरकारी अभियोक्ता एम. टी. मिसर यांनी शासनाची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडत आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पोलिस स्टेशन प्रभारी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन एपीआय श्रीदेवी पाटील यांनी अवघ्या सहा दिवसात तपास पूर्ण केला होता. या न्यायपूर्ण निकालामुळे गुन्हेगारांना जरब बसेल आणि भविष्यात असे कृत्य करण्यापूर्वी कोणीही दहा वेळा विचार करेल, असा विश्वास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.