Pregnant Woman Rescue: माणुसकी अजूनही जिवंत; जीवन संपवण्यासाठी डोंगरावर चढलेल्या गर्भवतीचा वाचविला जीव, खाण ८० फूट खाेल, युवकांची काैतुकास्पद कामगिरी!

अमरावती: समाजात पोलिस, खासगी व्यक्ती आणि इतर सहयोगी प्रशासनाने ठरविले तर अशक्य असणारी गोष्टही साध्य होऊ शकते. कौटुंबिक वादामुळे आत्महत्या करण्यासाठी खाणीच्या ८० फूट उंच डोंगरावर चढलेल्या महिलेला वाचविण्यात यश आले..फ्रेजरपुरा हद्दीत राहणाऱ्या एका आठ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेचा पतीसोबत कसल्यातरी कारणावरून वाद झाला. ती रागाने अचानक घराबाहेर पडली. महामार्गालगत प्रथमेश जलाशयाच्या दुसऱ्या बाजूने जुनी खाण आहे. सद्यःस्थितीत या खाणीची खोली ७० ते ८० फूट आहे. ही गर्भवती महिला खाणीच्या मागील बाजूने उंच टोकावर चढून एका कोपऱ्यावर असलेल्या झाडाजवळ बसली. तिच्या डोक्यात आत्महत्येचा विचार असावा. .दुपारी तीन ते साडेतीन वाजले असावे. भर उन्हात हा प्रकार रस्त्याने जाणाऱ्या परिसरातील वैभव अंबुलकर व वृषभ मेश्राम, या दोन युवकांच्या दृष्टीस पडला. त्यापैकी एक युवक ८० फूट खालीच उभा राहून त्या महिलेसोबत बोलत होता. तर त्याचवेळी दुसरा युवक लपून मागील बाजूने चढून महिलेपर्यंत पोहोचला. तोपर्यंत तिने खाली उडी मारू नये, याची काळजी खाली उभ्या असलेल्या व वर चढलेल्या युवकाने घेतली. वर लपून चढलेल्या युवकाने तिला झाडाजवळ पकडून वरच सुरक्षित अंतरावर नेले व तिची समजूत काढली..वृषभ मेश्राम व वैभव अंबुलकर यांनी याप्रकरणाची माहिती फ्रेजरपुरा पोलिसांना दिली. पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांच्यासह फ्रेजरपुरा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. महिला गर्भवती असल्याने तिची मानसिक स्थिती समजून घेण्याकरिता डीसीपी श्री. शिंदे यांनी गाडगेनगर ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक विजया पंधरे यांना घटनास्थळी पाचारण केले. त्यांनी त्या महिलेची समजूत काढली. पोलिसांनी महापालिकेच्या अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पाचारण केले. अग्निशमन दलाजवळ असलेल्या सामग्रीच्या साहाय्याने ८० फूट उंचावरून गर्भवती महिलेस सुरक्षित खाली उतरविले. पोलिसांनी घटनेची माहिती तिच्या पतीला दिली. उपचाराकरिता महिलेस जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले..'त्या' युवकांचा पोलिसांकडून सन्मानप्रसंगावधान राखून आत्महत्येसाठी उंच खाणीवर चढलेल्या महिलेला बघून मदतीसाठी वृषभ मेश्राम व वैभव अंबुलकर या दोन्ही युवकांनी लढविलेल्या युक्तीमुळेच खऱ्या अर्थाने गर्भवती महिलेचा व तिच्या पोटात असलेल्या बाळाचा जीव वाचला. त्यामुळे त्या दोन्ही युवकांचा शहर पोलिस दलाकडून विशेष सन्मान केल्या जाईल, अशी घोषणा अधिकाऱ्यांनी केली..समाजातील घटकाने ठरविले तर आत्महत्येचा विचार करणाऱ्यांनाही परावृत्त करून त्यांचा जीव वाचविता येतो. सदर घटनेने हे सिद्ध करून दाखविले.-गणेश शिंदे, पोलिस उपायुक्त, अमरावती.