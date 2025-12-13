तुकाराम मुंढे यांना आर्थिक गैरव्यवहारात ‘क्लीन चिट’, महिलांना शिवीगाळ केल्याच्या आरोपांचं काय?

महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार कृष्णा खोपडे यांनी आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नागपूर महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीमधील कार्यकाळावर गंभीर आरोप करत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. स्मार्ट सिटीत कार्यरत असताना त्यांनी संबंधातील जवळच्या कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ मिळवून देण्याच्या हेतूने पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यावेळी मुंढे यांनी २० कोटींच्या धनादेशावर स्वाक्षऱ्या केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. इतकच नाही. तुकाराम मुंढे महिला कर्मचाऱ्यांशी नीट वागत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या आरोपांवर आता मंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. .या आरोपांवर मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं आहे. स्मार्टसीटी प्रकरणात कोणतीही आर्थिक अनियमिततेच्या झाली नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या चौकशीत मुंढे यांना क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली. याशिवाय महिलांना शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचंही सामंत यांनी सांगितले आहे. उदय सामंत यांनी दिलेल्या या माहितीनंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहे..Tukaram Mundhe: आयएएस झाले तरी आयुष्याची परवड थांबली नाही; तुकाराम मुंढे- कर्जबाजारी बापाचा निर्भीड पुत्र.दरम्यान, भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत बोलताना तुकाराम मुंढे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. ''तुकाराम मुंढे हे २०२० मध्ये नागपूर महापालिकेत आले होते. आतापर्यंत त्यांच्या २० वर्षात २४ बदल्या झाल्या आहेत. नागपुरात आल्यानंतर त्या ७ महिन्यात त्यांनी मनमानी कारभार केला. स्मार्ट सिटीचा अधिकार नसताना अधिकार वापरला, मान्यता नसताना ठराविक कंत्राटदारांना चेक दिले. त्यावेळी पुराव्यासहीत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला'', असं त्यांनी म्हटलं होतं..Tukaram Mundhe : कामात दिरंगाई केल्याचा तुकाराम मुंढेंवर ठपका; नियमबाह्यपणे कंत्राट दिल्याचीही तक्रार, अडचणींमध्ये वाढ.''स्मार्ट सिटीच्या दोन महिला अधिकाऱ्यांना सही न केल्यानं तुकाराम मुंढेंनी महिलांना शिवीगाळ केली. त्यांनीही तक्रार दिली. पण दुर्दैव असं की अनिल देशमुख यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला'', असा आरोपही भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला होता. महत्त्वाचे म्हणजे हा आरोप केल्यानंतर मला जीवे मारण्याची धमकी दिली जात असल्याचा दावाही आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.