नागपूर: केंद्र शासनाच्या आयकर विभागात कंत्राटीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिने कार्यालयात कामावर दिले जाते आणि तीन महिने नोकरीत खंड दिला जातो. देशात कोणत्याही कंत्राटी नोकरीच्या धोरणात असा नियम नाही, असा अफलातून कंत्राटी नोकरीचे धोरण या विभागात असल्यामुळे कर्तव्यावर असलेले कर्मचारी मागील २० ते २५ वर्षांपासून कायम होण्याच्या आश्वासनाचा श्वास घेऊन जगत आहेत. किमान तीन महिन्यांचा खंड न देता वर्षभर हाताला काम द्यावे, अशी व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आयकर विभागाने कंत्राटी नोकरी देण्याच्या धोरणालाच हरताळ फासला आहे. कंत्राटी धोरणानुसार १२ महिने काम देताना एक दिवसाचा खंड दिला जातो किंवा ११ महिन्यांचे कंत्राट दरवर्षी दिले जाते. याशिवाय एजन्सीमार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यात येते. मात्र यापैकी कोणत्याही नियमात येथील कर्मचारी काम करीत नाही. आयकर विभागाच्या नागपुरातील कार्यालयात मागील २० ते २५ वर्षांपासून १४५ कर्मचारी कार्यरत असून केवळ ३ महिने कार्यालयात काम करतात आणि तीन महिने नोकरीपासून वंचित असतात. तीन महिने नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा नियमबाह्य नियम रद्द करावा, अशी मागणी अस्थायी कर्मचारी संघटनेने केली आहे..आयकर विभागातील कंत्राटी कर्मचारी ३ महिने काम करतात आणि ३ महिने घरी असतात. असे अन्यायकारक कंत्राटी धोरण देशात कुठेच नाही. आयकर विभागात असे तुघलकी धोरण लागू करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांचा 'खंड' न देता वर्षभर कर्मचाऱ्यांना काम द्यावे.- विनोद कोटांगळे, अध्यक्ष अस्थायी कर्मचारी, आयकर विभाग, नागपूर.शासनच शोषकाच्या भूमिकेत?आयकर विभागाने १४५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा खेळ मांडला असून कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाकडून आरोग्य सेवेचा लाभ मिळत नाही. भविष्य निर्वाह निधीचाही लाभ दिला जात नाही. अशाप्रकारे केंद्र शासनच एकप्रकारे शोषकाच्या भूमिकेत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं 'क्लास वन' यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...उपायुक्त महोदय, हाताला नियमित काम द्यातीन महिने घरी राहून आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तीन महिने मिळालेल्या वेतनात सहा महिने कुटुंबाचा गाढा ओढताना होणारी ओढाताण होते. प्रकृती बिघडल्यास उपचारासाठीही पैसे नसतात, अशी व्यथा सांगत निदान कंत्राटीकरणाचे नियम बदलून वर्षभर कंत्राटी आस्थापनेवर ठेवावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीचे निवेदन आयकर विभागाचे उपायुक्त प्रशांत पंजई यांना देण्यात आले आहे. विनोद कोटांगळे, प्रमोद नागदेवे, सुशीलकुमार भिवगडे, मनीष जगदेव, राजेश राजदिवे उपस्थित होते.