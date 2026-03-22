Devendra Fadnavis : राहुल गांधींकडून देशाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, युद्धाच्या छायेतही अर्थव्यवस्था भक्कम!

नागपूर : ''जगातील अनेक देशांमध्ये युद्धाची परिस्थितीमुळे शेजारील श्रीलंका, पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांमध्ये इंधन, गॅससाठी रांगा लागल्या असताना भारताने आपल्या सामान्य जनतेच्या जीवनावर कोणताही परिणाम होऊ दिलेला नाही. मात्र, काँग्रेस नेते राहुल गांधी केवळ देशाला बदनाम करण्याचे आणि देशात अराजकता निर्माण करण्याचे काम करत आहेत,'' अशा जळजळीत शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांचा समाचार घेतला..मुख्यमंत्री म्हणाले, की श्रीलंका, पाकिस्तानमध्ये शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. लोकांना 'वर्क फ्रॉम होम' करावे लागत आहे. इंधन तुटवड्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याउलट केंद्र सरकारने नियोजनबद्ध पद्धतीने अर्थव्यवस्थेला धक्का लागू दिला नाही. राहुल गांधींच्या नकारात्मक राजकारणामुळेच जनता त्यांच्यापासून दूर जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली..ममता बॅनर्जींवर निशाणापश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सध्या प्रचंड दबाव आहे. आपला पराभव समोर दिसत असल्याने त्यांनी आपला विवेक सोडला आहे. घुसखोर कोण आहेत हे देशाला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..'संघावर मोर्चा प्रसिद्धीसाठी'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर काढल्या जाणाऱ्या मोर्चाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकशाहीत कोणालाही मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे, पण हा मोर्चा नेमका कशासाठी काढला जात आहे, याचे ठोस कारण आणि पुरावा आंदोलकांकडे नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी हे प्रयत्न सुरू असून, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस योग्य तो निर्णय घेतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.