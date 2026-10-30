नागपूर

Nagpur Crime: गुंगीचे औषध देऊन डॉक्टरच्या नातेवाईकांना लुटले; जाफरनगरातील घटना, तीन ज्येष्ठांना बेशुद्ध करून केअरटेकर पसार

Caretaker Flees After Robbing Doctors Relatives in Jafarnagar: डॉक्टरांच्या घरी केअरटेकरचा प्रताप? तीन ज्येष्ठांना गुंगीचे औषध देऊन लुटल्याची घटना
Three Senior Citizens Rendered Unconscious in Jafarnagar Robbery as Caretaker Flees After Allegedly Drugging Them

Three Senior Citizens Rendered Unconscious in Jafarnagar Robbery as Caretaker Flees After Allegedly Drugging Them

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: आजारी ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी नेमलेल्या केअरटेकरने तिघांना गुंगीचे औषध देऊन घरातील सोने, भारतीय व विदेशी चलन असा सुमारे १६ लाख रुपयांचा ऐवज चोरला. ही घटना जाफरनगरातील सुरी लेआऊटमध्ये १७ ऑक्टोबरला उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी केअर टेकरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
robbery
district
senior citizens activism