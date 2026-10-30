Nagpur Crime: गुंगीचे औषध देऊन डॉक्टरच्या नातेवाईकांना लुटले; जाफरनगरातील घटना, तीन ज्येष्ठांना बेशुद्ध करून केअरटेकर पसार

नागपूर: आजारी ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी नेमलेल्या केअरटेकरने तिघांना गुंगीचे औषध देऊन घरातील सोने, भारतीय व विदेशी चलन असा सुमारे १६ लाख रुपयांचा ऐवज चोरला. ही घटना जाफरनगरातील सुरी लेआऊटमध्ये १७ ऑक्टोबरला उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी केअर टेकरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.नीलेशकुमार (वय २८, रा. चिखलाकसा, जि. बालोद, छत्तीसगड) असे आरोपीचे नाव आहे. डॉ. सय्यद उमर अहमद (वय ४३, रा. गांधी लेआऊट, जाफरनगर) यांच्या नातेवाइकांपैकी दुरदाना बेगम (वय ७६), त्यांचे पती सय्यद जहीरउद्दीन (वय ८५) आणि सय्यद मोईनुद्दीन हे तिघेही आजारी असल्याने त्यांच्या देखभालीसाठी केअरटेकरची आवश्यकता होती. त्यानुसार ओळखीच्या व्यक्तीने १६ ऑक्टोबरला नीलेशकुमार याला कामासाठी पाठविले. त्याला दरमहा १८ हजार रुपये वेतन देण्याचे ठरले होते..१७ ऑक्टोबरला सकाळी दहाच्या सुमारास नीलेशकुमार घरी आला. दुपारी त्याने तिघांना जेवण दिले. त्यानंतर काही वेळातच तिघेही बेशुद्ध झाले. याचा फायदा घेत त्याने घरातील २७ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, सुमारे १० लाख ३८ हजार रुपये किमतीचे ११ हजार अमेरिकी डॉलर, तीन लाख ८२ हजार रुपये किमतीचे १५ हजार सौदी रियाल आणि एक लाख रुपये रोख, असा एकूण सुमारे १६ लाखांचा माल चोरून नेला..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सीसीटीव्ही फुटेजवरून तपाससायंकाळी घरकामासाठी आलेल्या महिलेला तिघेही बेशुद्ध अवस्थेत असल्याचे दिसले. तिने डॉ. सय्यद यांना माहिती दिली. त्यानंतर तिघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता नीलेशकुमार याच्यावर संशय बळावला. यानंतर डॉ. सय्यद यांनी गिट्टीखदान पोलिसांना तक्रार दिली. पोलिसांनी संशयिताचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.