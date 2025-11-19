Ramoji Excellence Award : शेतकरी व उपेक्षितांच्या वेदना मांडणाऱ्या जयदीप हर्डीकरांना उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड!

नागपूर : ग्रामीण भारताचा वेदनादायी चेहरा लेखनातून मांडणारे ज्येष्ठ पत्रकार, संशोधक जयदीप हर्डीकर यांना उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते रामोजी एक्सलन्स अवॉर्डने गौरविण्यात आले. पत्रकारितेतील मानाचा हा पुरस्कार हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे झालेल्या कार्यक्रमात हर्डीकर यांना प्रदान करण्यात आला. पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवतेची सेवा, कला आणि संस्कृती, युवा आयकॉन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानसह महिला सक्षमीकरण या सात क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी मान्यवरांचा रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड २०२५ देऊन गौरव करण्यात आला..Anna Hazare: पुरस्कारार्थींच्या कामाचे मोल अनमोल: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे; राळेगणसिद्धीमध्ये पुरस्काराचे वितरण.हर्डीकर मुळचे चंद्रपूरचे. पुढे नागपुरातून पत्रकारितेचे शिक्षण घेतले. विविध वृत्तपत्रातून लेखन केले. हर्डिकर यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ देशाच्या ग्रामीण भागातील समस्यांवर सखोल वार्तांकन केले आहे. त्यांनी लेखनीतून शेतकरी, उपेक्षितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले. पी. साईनाथ यांचा प्रभाव हर्डिकर यांच्यावर आहे. १९९६-९७ साली आंध्र प्रदेशातून शेतकरी आत्महत्यांबद्दल वृत्तांकन करत असताना विदर्भातही शेतकरी आत्महत्या होतात. मात्र याची फारसी दखल शासनस्तराव घेतली जात नव्हती, यावर हर्डिकर यांनी लेखन केले. उपेक्षितांच्या विकासासाठी केलेल्या लेखनाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. हर्डिकर पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडियाशी जुळले आहेत.त्यांना मिळेल्या पुरस्काराबद्दल त्यांच्यावर सर्वत्र अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.