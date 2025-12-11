नागपूर

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना हमी, लेकरांना पैशांची कमी; ‘बालसंगोपन’च्या दीड लाख लाभार्थ्यांना मिळेना निधी

Bal Sangopan Delay: महाराष्ट्रातील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या सुमारे दीड लाख लाभार्थ्यांना वर्षभरापासून निधीअभावी लाभ मिळाला नाही. लाडकी बहीण योजनेला सरकार प्रोत्साहन देत असताना बालसंगोपन लाभार्थी मात्र निधीअभावी पूर्णतः वंचित राहात आहेत.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा करण्याची हमी सरकार देत असताना ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याच्याच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या दीड लाख लेकरांना देण्यासाठी सरकारकडे पैशांची कमी आहे.

Loading content, please wait...
Savitribai Phule
Development
child health
Orphan
Covid
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com