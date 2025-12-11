Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना हमी, लेकरांना पैशांची कमी; ‘बालसंगोपन’च्या दीड लाख लाभार्थ्यांना मिळेना निधी

नागपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा करण्याची हमी सरकार देत असताना ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याच्याच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या दीड लाख लेकरांना देण्यासाठी सरकारकडे पैशांची कमी आहे..त्यामुळे वर्षभरापासून हे लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत. तर, नव्याने अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना एक ते दोन वर्षांपासून पैसे मिळाले नाहीत. अनाथ तसेच आई किंवा वडील गमावलेल्या शून्य ते अठरा वर्षापर्यंतच्या बालकांना शिक्षण आणि संगोपनासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या या योजनेंतर्गत दरमहा दोन हजार २५० रू. लाभार्थ्यांना दिले जातात. तर कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रायोजित ( पी.एम.केअर फंड फॉर चिल्ड्रन्स ) योजनेंतर्गत दरमहा चार हजार लाभ दिला जातो..Ladki Bahin Yojana: नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे पैसे एकत्र मिळणार? लाडक्या बहिणींना लागणार लॉटरी?.एप्रिल २०२५ म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांपासून कोविड लाभार्थ्यांना एक रुपयादेखील मिळालेला नाही. राज्य सरकारच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील चालू आर्थिक वर्षात एक किंवा दोनच महिन्यांचा लाभ मिळालेला आहे..महाराष्ट्रात सध्या योजनेचे सुमारे दीड लाख लाभार्थी आहेत. नव्याने अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना तर एक ते दोन वर्षांपासून पैसे तर मिळाले नाहीच, पण आपले अर्ज मंजूर की नामंजूर आहेत, हेदेखील त्यांना समजत नाही. या योजनेच्या निधी व प्रलंबित अर्जांबाबत साऊ एकल महिला समितीचे कार्यकर्ते मिलिंदकुमार साळवे यांनी चार वर्षांपासून मंत्रालय व आयुक्तालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. विधानसभेत यापूर्वी याबाबत तारांकित प्रश्न देखील उपस्थित झालेला आहे. पण योजनेच्या कार्यान्वयन पद्धतीत बदल झालेला नाही.. Premium | Ladki Bahin : लाडक्या बहिणींना मिळणारे पैसे खरंच कुठे जातात? उद्योगातील स्त्रियांचा वाटा वाढला आहे का?.क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. याचा सरकारला विसर पडला असताना दीड लाख लेकरांसाठी पुरेसा निधी द्यायचा देखील सरकारला विसर पडलाय. हिवाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाच्या पाच हजार २४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत. यातून तातडीने प्रलंबित निधीचे दीड लाख लेकरांना वाटप झाले पाहिजे.-मिलिंदकुमार साळवे,सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.