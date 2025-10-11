नागपूर

Ladki Bahin Yojana: बहिणींच्या ई-केवायसीला ‘सर्व्हर’चा खोडा; ओटीपी मिळेना, लाभ बंद होण्याची सतावते भीती

Ladki Bahin e-KYC, Maharashtra: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य देत सरकारने ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले. परंतु ई-केवायसीसाठीच्या सर्व्हरमध्येच तांत्रिक अडचण येत असून ओटीपी येत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य देत सरकारने ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले. परंतु ई-केवायसीसाठीच्या सर्व्हरमध्येच तांत्रिक अडचण येत असून ओटीपी येत नाही. त्यामुळे आपला लाभ तर बंद होणार नाही ना? अशी भीती महिलांना सतावत आहे.

