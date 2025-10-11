Ladki Bahin Yojana: बहिणींच्या ई-केवायसीला ‘सर्व्हर’चा खोडा; ओटीपी मिळेना, लाभ बंद होण्याची सतावते भीती

नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य देत सरकारने ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले. परंतु ई-केवायसीसाठीच्या सर्व्हरमध्येच तांत्रिक अडचण येत असून ओटीपी येत नाही. त्यामुळे आपला लाभ तर बंद होणार नाही ना? अशी भीती महिलांना सतावत आहे..या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये अनेक आर्थिक परिस्थिती सक्षम असलेल्याही महिला असल्याचे आरोप झाल्याने शासनाने अशा लाभार्थींची पुर्नतपासणी केली. नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे ९५ हजारांवर महिलांची पूर्नतपासणी झाली..त्यात चारचाकी असलेल्याही काही महिला लाभार्थी असल्याचे आढळल्याने सुमारे ८५०० वर महिलांची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने राज्यस्तरावर पाठविली आहे. आता योजनेच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य देत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा दीड हजार रुपये बंद होऊ शकतात. सर्व लाभार्थी महिलांना दोन महिन्यांत ई-केवायसी करावी लागेल. .मात्र ई-केवायसीसाठी असलेल्या बहिणींच्या ई-केवायसीला ‘सर्व्हर’चा खोडा संकेतस्थळामध्ये सर्व्हरचा खोडा येत असल्याने महिलांना ओटीपीच मिळत आहे. यामुळे आपला लाभ तर बंद होणार नाही ना? अशी भीती महिलांना सतावत आहे..कशी करावी ई-केवायसी ?लाडकी बहीण योजनेच्या https://ladakibahin. maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी क्लिक करावे. नंतर नवीन वेबपेज उघडले जाईल. आधार क्रमांक नोंदवावा. आधारला लिंक असलेल्या मोबाइलवर ओटीपी क्रमांक येईल. लाभार्थी महिलेकडे आधारकार्ड व मोबाइलवर ओटीपी विचारला जाईल. त्यानंतर ई-केवायसी पूर्ण होणार आहे..जिल्ह्यातील लाभार्थी महिलांची आकडेवारीशहरातील प्रत्यक्ष लाभार्थी - ५,६५,९६७ग्रामीणच्या प्रत्यक्ष लाभार्थी - ५,०७,७२९.Ladki Bahin Yojana: एकाच घरातील तीन लाडक्या बहिणींची चोरी फसली, 'असा' घेतला होता लाभ, सरकारने काय केली कारवाई?.आधार संलग्निकरण करण्यासाठी असलेल्या संकेतस्थळाच्या सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचण सुरू आहे. त्यामुळे महिलांना ओटीपी प्राप्त होत नाही आहे. परंतु आधार संलग्निकरणासाठी (अपडेट) साठी दोन महिन्यांची मुदत असून, महिलांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. -सुनील मेसरे, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.