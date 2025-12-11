नागपूर

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही : एकनाथ शिंदे, बहिणींकडे दुर्लक्ष केल्याने ही वेळ आल्याचा विरोधकांना टोला

Eknath Shinde: लाडकी बहीण योजना सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला.
नागपूर : लाडकी बहीण योजना सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

