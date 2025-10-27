Lavani At NCP Office: राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमात लावणीचा ठेका! नवा राजकीय वाद पेटला, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

नागपुरातून एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे आता राजकारणात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात लावणीचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. या लावणीच्या सदरीकरणामुळे वाद होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नागपूर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची दिवाळी स्नेहमिलन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी हा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पक्षातील एका नेत्याने स्पष्टीकरण दिले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशपेठ येथील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात रविवारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या दिवाळी स्नेहमिलन कार्यक्रमात शिल्पा शाहीर यांनी नृत्य सादर केल्याचे दिसून आले आहे. शिल्पा शाहीर या प्रसिद्ध नृत्यांगना आहेत. शिल्पा शाहीर या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी असल्याच्या स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र हा व्हिडीओ वायरल झाल्यावर वाद होण्याची शक्यता आता वर्तवण्यात आली आहे..'पैशासाठीच प्रमोद महाजनांची हत्या? प्रवीण महाजन भावाला करत होते ब्लॅकमेल'; प्रकाश महाजनांच्या दाव्यावर काय म्हणाल्या सारंगी महाजन?.या प्रकरणी बोलताना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी सांगितले की, यात टीका होण्याचं काही कारण नाही आहे. महाराष्ट्राची लावणी कला आहे. सर्व महिलांनी डान्स केला. त्या कलाकार आहेत. त्यासाठी त्यांनी लावणी म्हटलं, आम्हाला त्यात काहीही चुकीच वाटतं नाही. त्याठिकाणी सर्वांनीच कार्यक्रम केला. यात वावगं असं काहीच वाटत नाही..Ladki Bahin Yojana : ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट; लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार 1500 रुपये, कधी जाणून घ्या?.ते पुढे म्हणाले की, अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री यांच्यासमोर सुद्धा लावणी होते. त्यामुळे यात काही गैर वाटत नसल्याची प्रतिक्रिया साम टिव्हीशी बोलताना शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी दिली आहे. मात्र राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातच लावणीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.