नागपूर

Lavani At NCP Office: राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमात लावणीचा ठेका! नवा राजकीय वाद पेटला, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Lavani At NCP Office In Nagpur: नागपूर येथील राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या पक्षाच्या कार्यालयात दिवाळी स्नेहमिलनच्या कार्यालयात लावणी कार्यक्रम रंगल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
lavani at ncp office nagpur

lavani at ncp office nagpur

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नागपुरातून एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे आता राजकारणात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात लावणीचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. या लावणीच्या सदरीकरणामुळे वाद होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नागपूर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची दिवाळी स्नेहमिलन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी हा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पक्षातील एका नेत्याने स्पष्टीकरण दिले आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nagpur
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
marathi lavani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com