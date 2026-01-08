Nagpur Crime: कर्जाच्या वादातून पतीने स्वतःला जाळले, गर्भवती पत्नी वाचवायला आली अन्, नागपूरमध्ये मन हेलावणारी घटना...

नागपूर: गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आझाद नगर येथे दहा हजाराच्या कर्जाच्या वादातून ४० वर्षीय पुरूषाने स्वतःला पेटवून घेतले आणि त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याची गर्भवती पत्नी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना गंभीर जखमी झाली. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि अधिक चौकशी सुरू आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृताचे नाव सुभाष पटले (४०) असे आहे, तो मूळचा मध्य प्रदेशातील मांडला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो कामाच्या शोधात नागपूरला स्थलांतरित झाला होता आणि आझाद नगरमध्ये राहत होता. सुभाष मजूर म्हणून काम करत होता, तर त्याची पत्नी पूजा बंगल्यात सफाई कामगार म्हणून काम करत होती. या जोडप्याचे प्रेमविवाह झाले होते आणि ते त्यांच्या दोन मुलांसह, मुलगा अश्विन आणि मुलगी साक्षीसह राहत होते. पूजा सहा महिन्यांची गर्भवती आहे.सुभाषने अलीकडेच पूजाच्या मेहुणीला १० हजार रुपये उधार दिले होते. मात्र, ती पैसे परत करीत नसल्याने सुभाष वारंवार त्याच्या पत्नीला पैसे परत मिळवण्यासाठी सांगत होता, तर पूजाने थेट तिच्या नातेवाईकाशी बोलण्याचा आग्रह धरला. या मुद्द्यावरून त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत होत असल्याचे, एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.सोमवारी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास, त्याच मुद्द्यावरून पुन्हा दोघांमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात सुभाषने स्वतःवर टर्पेन्टाइन तेल ओतले आणि घरात स्वतःला पेटवून घेतले. हे पाहून पूजाने त्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतली आणि त्या प्रक्रियेत ती गंभीर भाजली.शेजाऱ्यांनी आग विझवण्याचे प्रयत्न केले. यानंतर दोघांनाही एम्स रुग्णालयात नेले. उपचारादरम्यान मंगळवारी सुभाषचा मृत्यू झाला. पूजावर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यावेळी घरगुती वादातून ही घटना घडल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.