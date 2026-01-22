Nagpur Crime: नागपुरात 'पोक्सो’च्या आरोपीने कोठडीतच घेतला गळफास;पोलिसांमध्ये उडाली खळबळ, प्रेमभंग झाल्याने तणावात!

नागपूर: जरीपटका पोलिसांद्वारे पोक्सोच्या प्रकरणात अटक केलेल्या १९ वर्षीय आरोपीने कोठडीत चादरीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी सकाळी घडली. याप्रकाराने पोलिसांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...कुमार रामजी भारतीया (रा.मदारीपुरा, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुमार कामकार असून तो कामाचा शोधात नागपुरात आला होता. दरम्यान त्याची मध्यप्रदेशातून कामासाठी आलेल्या एका कामगाराच्या कुटुंबियांशी ओळख झाली. काहीच दिवसांनंतर कुमार याचे त्यांच्या १६ वर्षीय मुलीसोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यातून त्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आणि त्याने तिच्यावर अनेकदा अत्याचारही केला. .काही दिवसांपूर्वी कुमार याने लग्नासाठी मुलीला घरातून पळवून नेले. याबाबत नातेवाईकांनी तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्यांचा शोध घेतला असता, दोघेही उत्तरप्रदेशातील मदारीपुरा या गावात आढळून आले. त्यांना नागपूरला परत आणल्यावर मुलीची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर कुमार याच्यावर १९ जानेवारीला गुन्हा दाखल केला. त्याला न्यायालयासमोर सादर करीत, दोन दिवसाची पोलिस कोठडी मिळविली..त्यानंतर त्याला ठाण्यातील कोठडीत ठेवण्यात आले. यादरम्यान त्याची पोलिसांनी चौकशीही केली. आज पहाटेच्या सुमारास कोठडीजवळ कुणीही नसल्याचे बघीतल्यावर त्याने चादरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी सहा वाजता ही बाब उघडकीस आल्यावर ठाण्यात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यावर सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर आयुक्त राजेंद्र दाभाडे यांच्यासह परिमंडळ सहाचे पोलिस उपायुक्त संदीप पखाले आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठाण्यात दाखल होऊन परिस्थितीची पाहणी केली. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.प्रेमभंग झाल्याने होता तणावातकुमार याचे मुलीवर प्रेम होते. दोघे लग्नही करणार होते. त्यातूनच त्याने मुलीला पळवून नेले होते. मात्र, पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतल्यावर मुलीने दिलेल्या तक्रारीवरून त्याच्यावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यामुळे प्रेमभंग झाल्याने तो तणावात होता. या तणावातून त्याने आत्महत्या केली असावी असा कयास पोलिसांकडून लावण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.