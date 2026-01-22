नागपूर

Nagpur Crime: नागपुरात 'पोक्सो’च्या आरोपीने कोठडीतच घेतला गळफास;पोलिसांमध्ये उडाली खळबळ, प्रेमभंग झाल्याने तणावात!

Mental stress leads to endlife of POCSO Accused: पोक्सो आरोपीची कोठडीत आत्महत्या; नागपूर पोलिसांमध्ये खळबळ
Police personnel at the station after a POCSO accused was found dead in custody in Nagpur.

Police personnel at the station after a POCSO accused was found dead in custody in Nagpur.

eSakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: जरीपटका पोलिसांद्वारे पोक्सोच्या प्रकरणात अटक केलेल्या १९ वर्षीय आरोपीने कोठडीत चादरीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी सकाळी घडली. याप्रकाराने पोलिसांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
death
mental stress
Police Custody
district
POCSO Act
Dispute
police investigation

Related Stories

No stories found.