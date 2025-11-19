Nagpur Election : महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप ‘स्वबळावर’; कृष्णा खोपडेंचे संकेत राजकीय वातावरण तापवणार!

नागपूर : महानगर पालिकेच्या आठ वर्षानंतर होत असलेली निवडणुक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. कार्यकर्त्यांचा स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेची ही निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. लोकसभा व विधानसभा या केंद्र व राज्य सरकारच्या निवडणुका असल्यामुळे त्यात युती होणे योग्य आहे. परंतु, मनपा निवडणूक ही बूथपासून निर्माण होणाऱ्या कार्यकर्त्याची असल्यामुळे भाजप विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेसमोर जाणार आहे..DeepakAba Salunkhe-Patil: कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणार : माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील; भूमिकेकडे लागले सर्वांचे लक्ष.कार्यकर्त्यामध्ये प्रचंड उत्साह असून कार्यकर्त्याची भावना लक्षात घेता स्वबळावर निवडणूक लढण्याची भाजपची तयारी आहे असेही त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे भाजपने मनपा निवडणुकीत १२० नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष निश्चित केले असून एकहाती सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, त्यामुळे खोपडे यांच्या विधानाला महत्त्व आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.