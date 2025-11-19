नागपूर

Nagpur Election : महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप ‘स्वबळावर’; कृष्णा खोपडेंचे संकेत राजकीय वातावरण तापवणार!

Mahayuti Alliance : भाजप नागपूर महानगर पालिका निवडणुकीत स्वबळावर लढणार असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे आणि त्यांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. महायुतीचा प्रकरण आता संपले असून भाजप विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेसमोर येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : महानगर पालिकेच्या आठ वर्षानंतर होत असलेली निवडणुक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. कार्यकर्त्यांचा स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेची ही निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. लोकसभा व विधानसभा या केंद्र व राज्य सरकारच्या निवडणुका असल्यामुळे त्यात युती होणे योग्य आहे. परंतु, मनपा निवडणूक ही बूथपासून निर्माण होणाऱ्या कार्यकर्त्याची असल्यामुळे भाजप विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेसमोर जाणार आहे.

DeepakAba Salunkhe-Patil: कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणार : माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील; भूमिकेकडे लागले सर्वांचे लक्ष
