Maharashtra Engineering Admission 2026-27: राज्यात अभियांत्रिकीच्या जागांमध्ये १३,६६९ची भर; संगणक शाखेत सर्वाधिक ३०,९९३ जागा उपलब्ध

नागपूर : एकेकाळी घरघर लागलेल्या अभियांत्रिकी शाखेत गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बुम आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यातूनच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १३ हजार ६६९ जागांची वाढ झाली आहे. यंदा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रियेत २ लाख १६ हजार ५५२ जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या २ लाख २ हजार ८८३ जागांचा समावेश होता..राज्यातील ३८० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १११ अभ्यासक्रमांसाठी यंदा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यावर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी २ लाख ४४ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आता पहिल्या फेरीतील पसंतीक्रम भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .२ ऑगस्ट रोजी पहिल्या फेरीची प्रवेशयादी जाहीर होणार असून, ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. यंदाही विद्यार्थ्यांचा कल संगणक शाखांकडे कायम असल्याचे जागांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगसाठी सर्वाधिक ३०,९९३ जागा उपलब्ध आहेत. त्यापाठोपाठ यांत्रिकी शाखेत २४ हजार ४८१, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन २१ हजार ८२१, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग शाखेत २० हजार ४२३ आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग शाखेत १७ हजार ५०० या शाखांचा क्रमांक लागतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स आणि मशीन लर्निंगसारख्या उदयोन्मुख अभ्यासक्रमांमध्येही जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे..राज्यातील एकूण २ लाख १६ हजार ५५२ जागांपैकी १ लाख ९२ हजार ३० जागा सर्वसाधारण प्रवेशासाठी तर १५ हजार ७३४ जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि ८ हजार ७८८ जागा टीएफडब्ल्यूएस योजनेसाठी राखीव आहेत..अभियांत्रिकी प्रवेश २०२६-२७एकूण महाविद्यालये : ३८०अभ्यासक्रम : १११एकूण जागा : २,१६,५५२.गेल्या वर्षीच्या जागा : २,०२,८८३यंदाची वाढ : १३,६६९ जागानोंदणीकृत विद्यार्थी : २,४४,३५५पहिली प्रवेशयादी : २ ऑगस्टप्रवेश निश्चिती : ३ ते ५ ऑगस्टसर्वाधिक जागा असलेल्या शाखाकॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग – ३०,९९३मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग – २४,४८१इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन – २१,८२१कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग – २०,४२३सिव्हिल इंजिनिअरिंग – १७,५००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.