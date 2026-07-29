नागपूर

Maharashtra Engineering Admission 2026-27: राज्यात अभियांत्रिकीच्या जागांमध्ये १३,६६९ची भर; संगणक शाखेत सर्वाधिक ३०,९९३ जागा उपलब्ध

राज्यात अभियांत्रिकीच्या जागांमध्ये १३,६६९ची भर; संगणक शाखेत सर्वाधिक ३०,९९३ जागा, एआय-डेटा सायन्ससारख्या नव्या अभ्यासक्रमांनाही मोठी मागणी
Engineering Admission

Maharashtra Engineering Admission News

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : एकेकाळी घरघर लागलेल्या अभियांत्रिकी शाखेत गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बुम आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यातूनच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १३ हजार ६६९ जागांची वाढ झाली आहे. यंदा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रियेत २ लाख १६ हजार ५५२ जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या २ लाख २ हजार ८८३ जागांचा समावेश होता.

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