नागपूर

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींमुळे वित्तीय तूट नाही; उच्च न्यायालयामध्ये शासनाचे उत्तर, सरकार योजनेवर ठाम

Maharashtra Economy : नागपूर खंडपीठात ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल झाली. राज्य शासनाने हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट केले.
Ladki Bahin Yojana

High Court on Ladki Bahin Yojana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमंडली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, राज्य शासनाने हा आरोप साफ फेटाळला आहे.

Loading content, please wait...
Court
Development
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme
Maharashtra financial deficit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com