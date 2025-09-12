Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींमुळे वित्तीय तूट नाही; उच्च न्यायालयामध्ये शासनाचे उत्तर, सरकार योजनेवर ठाम

नागपूर : लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमंडली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, राज्य शासनाने हा आरोप साफ फेटाळला आहे. .महालेखापालांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार राज्याची २०२४-२५ ची वित्तीय तूट ही २.६९ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असे शासनाने नमूद केले आहे. तसेच, शासनाने योजनेच्या बाजूने आपली बाजू मांडत ठाम भूमिका कायम ठेवली आहे..Beed News : गेवराईतील माजी उपसरपंचाच्या मृत्यूचे धागेदोरे कुलस्वामिनी कला केंद्राशी; ब्लॅकमेलिंगमुळे गावात खळबळ.सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी योजनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लाडक्या बहिणीसारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल करीत हा दाखल खोटा असल्याचे नमूद केले. शपथपत्रानुसार, महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियमांनुसार वित्तीय तूट हे तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवी. महालेखापालांकडून जाहीर केलेल्या माहितीनुसार राज्याची वर्ष २०२४-२५ मधील वित्तीय तूट ही २.६९ टक्क्यांच्या आसपास असेल. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीचे काटेकोर पालन होते आहे..किंबहुना सर्वाधिक कमी वित्तीय तूट असलेल्या देशातील तीन राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो आहे व वित्तीय तूट वाढत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा चुकीचा व असमर्थनीय असल्याचा प्रतिदावा राज्य शासनाने केला आहे. तसेच, ही याचिका फेटाळून लावावी आणि याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावा, अशीही विनंती राज्य शासनाने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली..अंदाजपत्रक न्यायालयासमोर का नाही?याचिकाकर्त्यानेसुद्धा आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार २०२४-२५ ची वित्तीय तूट तीन टक्क्यांहून अधिक असेल. तसेच वित्तीय समितीच्या बैठकीसुद्धा झालेल्या नाहीत. राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडतेय याचे संकेत यावरून मिळत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच एप्रिल २०२५ मध्ये राज्य सरकारने विधानसभेपुढे सादर केलेले ‘पुनरावलोकित अंदाजपत्रक’ न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते, मात्र ते केलेच नाही. यावरून राज्य सरकारच्या पारदर्शकतेवर संशय येतो, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे..Nagpur Crime : पार्सल देण्याच्या बहाण्याने घरात शिरून चेन स्नॅचिंग; घटना सीसीटीव्हीत कैद; नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO.पायाभूत सुविधा, प्रकल्प रखडलेशासनाच्या या अनाठायी खर्चामुळे पायाभूत सुविधा, प्रकल्प रखडले आहेत. सामाजिक कल्याणाचे उपक्रम कोलमडले आहेत. सरकारवर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असूनही राज्याने थेट रोख हस्तांतरण आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खर्चासाठी निधी वाटप करणे सुरूच ठेवले असल्याचे या शपथपत्रात याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.