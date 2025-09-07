Maoist Arrested : रामजी चिन्ना आत्राम हत्येतील आरोपी माओवादी शंकर मिच्चा गडचिरोली पोलिसांच्या ताब्यात

गडचिरोली : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कापेवंचा येथे झालेल्या रामजी चिन्ना आत्राम यांच्या हत्येत सक्रिय सहभागी असलेल्या शंकर ऊर्फ अरुण येर्रा मिच्चा ( वय २५) रा. बांदेपारा, ता. भोपालपट्टनम, जि. बिजापूर (छत्तीसगड) या जहाल माओवाद्यास गडचिरोली पोलिसांनी गुरुवार (ता. ४) हैद्राबाद येथून अटक केली..अटक करण्यात आलेला जहाल माओवादी शंकर ऊर्फ अरुण येर्रा मिच्चा याचा रामजी चिन्ना आत्राम यांच्या हत्येमध्ये होता सक्रिय सहभाग होता. तसेच सन २०२४ मध्ये पेरमिली दलम संपूष्टात येण्यापूर्वी तो पेरमिली दलममध्ये सदस्य पदावर कार्यरत होता. गडचिरोली डिव्हीजनमध्ये सहा वर्षांपासून सक्रीय असलेल्या या जहाल या माओवाद्यास गडचिरोली पोलिस दलाने अत्यंत शिताफिने हैद्राबाद (तेलंगणा) येथून अटक केली..महाराष्ट्र शासनाने त्याच्यावर २ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. गडचिरोली पोलिस दलाच्या प्रभावी कारवाईमुळे जानेवारी २०२२ ते आतापर्यंत एकूण १०८ माओवाद्यांना अटक करण्यात गडचिरोली पोलिस दलास यश आले आहे. पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनात गडचिरोली पोलिस दलातील सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत बोरसे व सी-६० पथक यांच्या नेतृत्वात जवानांनी गोपनीयरित्या अभियान राबवून जहाल माओवादी शंकर ऊर्फ अरुण येर्रा मिच्चा याला ताब्यात घेतले.मिच्चा हा सप्टेंबर २०१८ मध्ये छत्तीसगड येथील नॅशनल पार्क एरीयामधील मद्देड दलममध्ये भरती झाला होता.त्याने गडचिरोली येथील पेरमिली दलममध्ये सदस्य पदावर काम केले. मर्दिनटोला, पैडी यासारख्या चकमकींमध्ये अनेक माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात गडचिरोली पोलिस दलाला यश प्राप्त झाले होते. गडचिरोली पोलिस दलाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या तीव्र अभियानामूळे त्याच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे पेरमिली दलम संपूष्टात येण्यापूर्वी तो सन २०२४ मध्ये दलम सोडून घरी परत आला होता. .घरी ७ ते ८ महिने शेतीची कामे केल्यानंतर आंध्र प्रदेश येथील एंटापूर व त्यानंतर हैद्राबाद येथे राहून काम करून आपला उदनिर्वाह करीत होता. मिच्चा हा सध्या हैद्राबाद येथे वास्तव्यास असल्याच्या मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून गडचिरोली पोलिस दलाने खून, चकमक अशा देशविघातक कृत्यात सहभागी या जहाल माओवाद्यावर गोपनियरित्या पाळत ठेवून अटक केली आहे.या माओवाद्यास न्यायालयासमक्ष हजर केले असता न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ही कारवाई विशेष पोलिस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदीप पाटील, पोलिस उप-महानिरीक्षक गडचिरोली परिक्षेत्र अंकित गोयल, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश, अपर पोलिस अधीक्षक, अहेरी (प्राणहिता) सत्य साई कार्तिक, अपर पोलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी., पोलिस उप-अधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनात तांत्रिक इंटेलिजन्स शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत बोरसे, पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय लव्हाळे, पोलिस उपनिरीक्षक पवन जगदाळे, पोलिस हवालदार संतोष नरोटे, पोलिस अंमलदार राहूल दुर्गे तसेच विशेष अभियान पथकाच्या जवानांनी पार पाडली..असा आहे दलममधील कार्यकाळ...सप्टेबर २०१८ मध्ये नॅशनल पार्क एरीयामधील मद्देड दलममध्ये सदस्य पदावर भरती होऊन डिसेंबर २०१८ पर्यंत काम केले.डिसेंबर २०१८ मध्ये गडचिरोली डिव्हीजनमध्ये बदली होऊन डिव्हीसीएम शंकरअण्णा ऊर्फ असाम ऊर्फ शिवा ऊर्फ शिवय्या याचा अंगरक्षक म्हणून सन २०२२ पर्यंत काम केले.सन २०२२ मध्ये पेरमिली दलममध्ये बदली होऊन सन २०२४ पर्यंत सदस्य पदावर काम केले.कार्यकाळात केलेले गुन्हेचकमक – ४सन २०२० मध्ये मौजा येडदर्मी जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये त्याचा सहभाग होता.सन २०२१ मध्ये मौजा मडवेली जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये त्याचा सहभाग होता.सन २०२३ मध्ये मौजा वेडमपल्ली जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये त्याचा सहभाग होता.सन २०२४मध्ये मौजा चितवेली जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये त्याचा सहभाग होता.खून – १नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मौजा मौजा कापेवंचा येथील एका निरपराध व्यक्तीच्या खुनात त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.