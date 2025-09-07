नागपूर

Maoist Arrested : रामजी चिन्ना आत्राम हत्येतील आरोपी माओवादी शंकर मिच्चा गडचिरोली पोलिसांच्या ताब्यात

Gadchiroli Police : गडचिरोली पोलिसांच्या शिताफीच्या कारवाईत हैद्राबाद येथून २ लाखांचे इनामी जहाल माओवादी शंकर मिच्चा अटकेत रामजी आत्राम हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी!
गडचिरोली : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कापेवंचा येथे झालेल्या रामजी चिन्ना आत्राम यांच्या हत्येत सक्रिय सहभागी असलेल्या शंकर ऊर्फ अरुण येर्रा मिच्चा ( वय २५) रा. बांदेपारा, ता. भोपालपट्टनम, जि. बिजापूर (छत्तीसगड) या जहाल माओवाद्यास गडचिरोली पोलिसांनी गुरुवार (ता. ४) हैद्राबाद येथून अटक केली.

